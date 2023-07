Marka pobavila výměna názorů mezi Verstappenem a jeho inženýrem

Mezi Maxem Verstappenem a jeho inženýrem Gianpierem Lambiasem došlo k další výměně názorů.

Verstapppen k nelibosti svého inženýra příliš tlačil na pneumatiky. Lambiase mu řekl, že má používat hlavu. Verstappen vtipkoval, že by si mohl tým cvičně zkusit další zastávku v boxech. Tým ale třetí pit stop zamítl.

Nebyla to první výměna názorů o víkendu v Belgii. Mezi Q2 a Q3 nebyl Verstappen spokojen s postupem týmu poté, co jen těsně postoupil do Q3. Lídr šampionátu chtěl odjet dvě kola za sebou, ale tým to viděl jinak. Inženýr mu pak řekl, že si klidně může vše nastavit, jak chce – pneumatiky, palivo, plán jízd.

„No, slyšel jsem, že by mohli strávit dva dny společně na ostrově ve Středozemním moři. Mám zapnutý telefon, kdyby se to vyhrotilo, budu tam jako prostředník,“ vtipkoval Marko při rozhovoru pro ServusTV.

„Fungují na velmi vysoké úrovni a vzájemně se respektují. ‚GP‘ má italské kořeny a Max je také velmi temperamentní.“

„Známe pozadí a pak je to ještě zábavnější...., ale bohužel nemůžu prozradit všechno.“

„Samozřejmě má své vlastní nápady, jako například udělat teď zastávku navíc, aby tým měl další trénink zastávek v boxech a zajistil si nejrychlejší kolo. Ale za to riziko to nestálo.“

Na adresu umístění na stupních vítězů Marko dodal: „Celý víkend byl od obou jezdců neuvěřitelně silný. Kvůli Maxově trestu na startovním roštu to bylo trochu napjaté, ale v závodě opět panovala suverenita a pohoda – až na okamžik v mokré Eau Rouge.“