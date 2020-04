Mario Isola jezdí v době krize se sanitkou. Nikdy nevíte, zda vezete nakaženého, říká

Před pár dny se objevila informace, že bývalý šéf Ferrari Maurizio Arrivabene jezdí v Itálii se sanitkou.

Stejnou cestou se rozhodl pomáhat také Mario Isola z Pirelli, který jezdí se sanitkou v Miláně v rámci projektu „Croce Viola“. O svých zkušenostech pohovořil s oficiálním webem F1.

Isola byl samozřejmě také v Melbourne, kde se závodní víkend zrušil krátce před startem prvního tréninku. Po návratu domů byl dva týdny v karanténě.

Od 5. dubna jezdí se sanitkou. Je to dobrovolnická činnost, kterou má navíc ke své běžné práci. Zatím má za sebou pět směn o délce 10 až 12 hodin. Pracuje se i přes noc a ráno šel Isola do práce, takže ho obvykle čekala jen hodina či dvě spánku.

„Je to těžké,“ řekl Isola, který mluví o COVID-19 jako o neviditelném nepříteli.

„Někdy víme, že navštěvujeme pacienta s COVID-19, jindy nevíme. Také nevíme, jestli se jiní v domě nakazili virem, takže jako preventivní opatření používáme pro každý výjezd všechny možné ochranné pomůcky.“ Isola uvedl, že posádka má k dispozici masky, brýle, ochranné oblaky a rukavice.

„Mezi výjezdy trávíme nejméně 30 minut čistěním sanitky, aby byla dezinfikována, takže neriskujeme, že by se další pacienti nakazili virem. V posledních několika týdnech byly přesuny těžké kvůli horkému počasí.“

„Je obtížné dýchat s maskou a fyzicky náročné, když musíte pacienty nést po schodech, protože nemohou jít sami.“

Podle Isoly je práce nejen fyzicky ale i psychicky náročná. Nejde ani tak o strach z nákazy jako spíše o nutnost „pracovat“ i s rodinnými příslušníky nakaženého, kteří mají o blízkého pochopitelně strach.

Isola vzpomíná například na ženu přes 80 let, kterou jeho sanitka vezla. „Měla vysokou horečku a dýchací potíže, takže na 90 % bylo jisté, že jde o COVID-19.“

„Chcete-li vzít tuto babičku z rodiny, nevíte, co říct. Snažíte se je podpořit, ale nechcete lhát. Nechcete říkat něco, co není pravda, nebo jim dávat naději, takže je to velmi obtížné.“

Kromě řízení sanitky se Isola snaží pomáhat i jinak, i když volno v Pirelli nemá.

„Nemohu převzít manažerskou roli (v Croce Viola) jako v minulosti, protože jakmile začne šampionát, a doufejme, že to bude brzy, musím cestovat a dát přednost své práci. V těchto rolích máme velmi dobré lidi a já je podporuji v ve věcech, jako je nalezení další finanční podpory.“

Isola pohovořil o dalším projektu s názvem „Lidé pomáhají lidem“, který se snaží nasměrovat peníze tam, kde jsou potřeba.

„Poprvé ve svém životě vidím na oknech kolem Milána koše, protože lidé nemají peníze na nákup potravin, takže doufají, že lidé do košíku vloží jídlo.“

„Mluvím také se sdružením v červené zóně v Codogno (epicentrum italské koronavirové krize), protože jsou ve velmi obtížné situaci a pod tlakem. Potřebují školení pro řidiče a mít více lidí, takže se to snažíme zorganizovat prostřednictvím videokonference.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon