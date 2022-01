Marcin Budkowski opouští Alpine

Alpine ve čtvrtek odpoledne potvrdil, že Marcin Budkowski končí v roli výkonného ředitele týmu.

„Užíval jsem si to, že jsem mohl být součástí vedení týmu Renault a později Alpine a pracovat s tak talentovanou a oddanou skupinou lidí. S láskou budu sledovat vývoj týmu v nadcházejících sezónách,“ uvedl Budkowski v krátkém prohlášení.

Řízení týmu tak převezme generální ředitel Laurent Rossi, aby zajistil hladký průběh příprav na sezónu 2022.

„Rád bych poděkoval Marcinu Budkowskému za jeho nasazení a přínos k výsledkům týmu v posledních čtyřech letech. Tým se plně soustředí na to, aby připravil vůz na první závod v Bahrajnu a poskytl výkonnostní posun.“

Budkowski přišel do týmu v dubnu 2018. Renault to oznámil o rok dříve a vzbudilo to pořádný rozruch. Budkowski totiž v té době pracoval jako technický šéf FIA, takže znal všechna tajemství týmů.

Alpine zatím nepotvrdil, kdo ho ve funkci nahradí. Jedno jméno se však nabízí. Před pár dny bylo potvrzeno, že Otmar Szafnauer končí u Astonu Martin. Už vloni byl spojován právě s Alpine.