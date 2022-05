Manévry v Monze. Leclerc jezdil s letošním vozem, Ferrari tam nechtělo špiony

9:38 | Ferrari má dnes v Monze filmovací den.

9:34 | Je to 10 let, co Pastor Maldonado získal v GP Španělska své jediné vítězství ve F1.

12. května | Joe Saward píše, že by Latifiho mohl v průběhu sezóny nahradit jezdec Mercedesu ve formuli E Nyck de Vries. Situaci ale komplikují Latifiho peníze a platné smlouvy.