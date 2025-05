Manévr Antonelliho na mě byl velmi optimistický, tvrdí Bortoleto

Závod F1 v Monte Carlu sice i letos potvrdil, že nenabízí moc předjížděcích manévrů, nicméně o dávku vzrušení se v tomto ohledu postarali nováčci Andrea Kimi Antonelli a Gabriel Bortoleto.

Oba mladíci v Monaku vyrazili do závodu nezvykle hned za sebou poté, co Antonelli po nehodě ve druhé části kvalifikaci startoval z 15. příčky, zatímco Bortoleto začínal ze 16. místa.

A přestože si Antonelli bezprostředně po startu pozici před Bortoletem udržel, Brazilec využil menšího zaváhání Itala při nájezdu do vlásenky u hotelu Fairmont k tomu, aby se před něj po vnější stopě dostal.

Antonelli se však rychle oklepal a svému soupeři předjetí poměrně agresivním způsobem vrátil hned záhy – konkrétně v nájezdu do pravotočivé zatáčky Portier. Pro oba jezdce však v úzké zatáčce nebylo místo, což vyústilo nárazem Bortoleta do bariéry.

Brazilec sice mohl po opravě v boxech pokračovat, ale i tak ho incident stál podle jeho slov šanci na lepší výsledek, než bylo jeho konečné 14. místo.

„To, co se stalo v prvním kole, byla škoda,“ uvedl Bortoleto, jehož slova cituje web RaceFans.

„Myslím, že se mi podařilo udělat velmi solidní manévr ve vracečce, když jsem jízdou po vnější straně dráhy získal pozici...Ztráta pozice v Monaku je nicméně docela nepříjemná. Řekl bych, že to byl z jeho strany velmi velmi optimistický manévr,“ prohlásil pilot Sauberu na adresu Antonelliho, který však za své jednání žádnou penalizaci nedostal.

„Sice se mě nedotkl, ale jel rovně, takže abych do něj nenarazil, naboural jsem do zdi a zničil si přední křídlo. Musel jsem couvat a následně zajet do boxů, čímž můj závod skončil,“ nechal se slyšet Bortoleto s tím, že nerozumí tomu, proč Antonelli tolik riskoval v situaci, kdy nešlo o pódium ani body.

„Byla to škoda, protože si myslím, že jsme jinak v závodě mohli vymyslet pěknou strategii... Od té chvíle už to byl z mé strany nudný závod. Nemohl jsem udělat o moc víc než to, co jsem udělal,“ dodal k závodu úřadující mistr seriálu F2.