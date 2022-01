Manažer Watson vzpomíná, jak se Jos Verstappen a Carlos Sainz Sr. až příliš starali o dění v Toro Rosso

Jos Verstappen a Carlos Sainz Sr. své syny podporovali z garáže juniorského týmu Red Bullu. Podle týmového manažera Toro Rosso (v současnosti AlphaTauri) Grahama Watsona se ale do procesu týmu oba zapojili až příliš intenzivně.

„Zajímavé je, že Carlose Sainze staršího jsem znal již z dob rallye, takže jsem o obou otcích věděl hodně,“ vzpomíná Watson pro nizozemskou mutaci portálu Motorsport.com.

„Byl extrémně zapálený a vždy vypadal trochu podezíravě, jestli druhý jezdec týmu nedostává něco, co jeho vlastní syn nemá. Vzpomínám si, že jsem se s ním dostal do sporu v Barceloně. Muselo to být během zimních testů v roce 2016. Dozvěděl se o tom, jak naši kluci pracovali s autem a cítil, že by to nebylo vůbec fér.

„Tak jsem mu řekl, ať chvíli počká, a vyjasnil jsem mu, že k oběma jezdcům přistupujeme zcela stejně. Také Jos se ve své vlastní kariéře cítil znevýhodněn a určitě si u Benettonu myslel, že se s ním zachází nespravedlivě. Neříkám tím žádná tajemství, to je veřejně známé.

„Max tohle rozhodně nechtěl připustit a ze všeho nejvíce chtěl porazit svého týmového kolegu. Opravdu má v sobě tu mentalitu 'Nedovolím týmu, aby byl postaven kolem mého týmového kolegy, tým bude postaven kolem mě'.“

Watson vzpomíná také na to, jak Jos Verstappen, který po celou kariéru podporoval a vedl svého syna Maxe, navštěvoval v Maxově první sezóně F1 všechny velké ceny a v týmu se snažil zvrátit každé rozhodnutí, které nebylo v zájmu jeho syna.

„Jos byl už z dob motokár zvyklý mít pod kontrolou Maxovu kariéru. Když k nám Max přišel, vypadal tým jinak než nyní, nebyl tak profesionální. Jos možná pochyboval, zda je náš tým na takové úrovni, aby pomohl jeho synovi dále ve F1. Všiml jsem si toho zejména ve chvíli, kdy mi Jos každý den poklepal na rameno a zeptal se: 'Grahame, co tohle a co tamto?' V jednu chvíli už jsem musel říct: 'Proboha, nechte členy týmu dělat jejich práci'.“

Po čtyřech závodech sezóny 2016 byl Max Verstappen přesunut do Red Bull Racingu, kde nahradil Daniila Kvjata. Ten kvůli svým výkonům na trati putoval zpět do Toro Rosso.

V Red Bullu už Jos Verstappen tolik možností zapojit se do dění týmu neměl.

„Teprve když Max přišel do Red Bullu, řekli Josovi, že opravdu musí udělat krok zpět. Sám děti nemám, dokážu si ale dobře představit, že pustit vlastního syna je docela těžké,“ dodává Watson.

Také dnes je Jos Verstappen přítomen v garáži Red Bullu a v Abú Dhabí na konci minulého roku mohl oslavovat první titul mistra světa Maxe Verstappena ve formuli 1.