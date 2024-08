Máme sice problém, ale není důvod k panice, říká Horner

Už pět závodů čeká Red Bull na vítězství ve velké ceně. Ještě před pár měsíci bylo něco takového prakticky nemyslitelné, nyní je to realita.

Rakouský tým sice stále vládne Poháru konstruktérů, avšak jeho náskok se snížil na 30 bodů, což je manko, které se v současném bodovém systému dá stáhnout poměrně rychle.

O poznání lépe je na tom Max Verstappen v pořadí jezdců, ale ani 70bodový náskok před Landem Norrisem mu devět závodů před koncem sezony nedává absolutní jistotu.

Tím spíš, že Norris poslední velkou cenu v Nizozemsku ovládl s více než 20sekundovým náskokem, zatímco Verstappen si stěžoval na špatné vyvážení jeho vozu.

Šéf Red Bullu Christian Horner se nicméně snaží zachovat klid.

„Víme, že nemusíme panikařit. Jen se snažíme zlepšit. Kdyby to takhle vypadalo (jako v Zandvoortu, pozn. red.) i v devíti zbývajících závodech, bylo by to pro nás velmi těžké. Na druhou stranu to bylo letos teprve počtvrté, co se Maxův bodový náskok snížil. Lando také získal teprve druhé vítězství,“ okomentoval současné rozložení sil Horner, jehož slova cituje Autosport.

„Je to také důkaz, že se vše vyvíjejí velmi rychle. Nedávno jsme vyhrávali závody o 20 či 25 sekund a Stefano (Domenicali, šéf F1, pozn. red.) nás po prvních pěti závodech žádal, abychom zpomalili... Víme, že máme problém. Je jasné, že Max neměl pocit, že auto reaguje na to, co chce. Musíme proto najít nastavení, které bude fungovat za všech podmínek,“ dodal britský manažer.