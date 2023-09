Máme oproti Ferrari výhodu v pneumatikách, věří druhý Russell

Georgovi Russellovi se v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 povedlo rozdělit jezdce Ferrari a dostat se do první řady na roštu. Mercedes podle něj navíc půjde do závodu ve výhodnější pozici, jelikož má oproti italskému týmu navíc jednu střední sadu pneumatik.

Russell se posledním pokusem dostal o sedm tisícin sekundy před Charlese Leclerca, na nejrychlejšího Carlose Sainze ztratil 72 tisícin sekundy.

„Tým odvedl skvělou práci se strategií. Ve srovnání se všemi ostatními jsme na lepší strategii. Máme pro zítra extra střední sadu pneumatik, což kolem nás nikdo nemá,“ říká Russell.

„Takže dostat se do Q3 a být v první řadě se strategickou výhodou pro zítra je vzrušující. Myslím, že to bude velmi těsné mezi volbou jedné a dvou zastávek.

„Díky naší střední sadě můžeme Ferrari dostat do obtížné situace a pokusit se donutit je k chybě.“

Hamilton pátý

Na páté místo do třetí řady se se ztrátou půl sekundy kvalifikoval druhý pilot Mercedesu Lewis Hamilton.

„Mám velkou radost z George, odvedl skvělou práci. Celý víkend je propojený s autem. Včera to pro nás začalo dobře, dnes to ale není tak dobré,“ řekl Hamilton.

A zatímco věří, že Russell může bojovat i o vítězství, sám při svých vyhlídkách tak optimistický není. „Uvidíme, co dokážeme. Pokud se dokážeme posunout, pak je to skvělé. Včera bylo auto při dlouhých jízdách dobré, přes noc jsme ale změnili nastavení a teď nevím, co se zítra s autem stane.“