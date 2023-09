Máme nejsilnější jezdeckou sestavu, říká Norris poté, co jeho kolega Piastri prodloužil smlouvu s McLarenem

Oscar Piastri odvádí podle svého kolegy Landa Norrise dobrou práci.

Ve středu před nadcházející GP Japonska McLaren potvrdil, že podepsal s Oscarem Piastrim nový kontrakt, díky kterému si britský tým pojistil služby Australana až do konce sezony 2026.

V kontextu toho dostal jeho týmový kolega Lando Norris od novinářů na tiskové konferenci v Suzuce otázku, jak si podle něj nyní stojí jezdecké složení McLarenu v porovnání s ostatními tymy. Brit odpověděl jednoznačně:

„Je nejsilnější!“

„Chtěl bych říct, že mu gratuluji. Myslím, že každá smlouva, která vám umožní být ve Formuli 1 déle, je skvělá věc,“ nechal se slyšet Norris.

„Podává výkony a udělal vše, co bylo potřeba. Myslím, že překonal očekávání většiny lidí, pokud budeme brát to, co už v této sezóně dokázal. Hodně na mě tlačí, což pro mě není nic příjemného. Není to něco, co bych chtěl,“ uvedl s nadsázkou britský jezdec.

„Odvedl dosud velmi dobrou práci. První společnou polovinu sezony jsme si spolu užili. Navíc jsme udělali velký pokrok. Doufám, že v něm budeme pokračovat i v příštím roce a že to bude něco, na co se můžeme těšit,“ dodal Norris.