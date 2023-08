Máme nejsilnější dvojici na startovním roštu, říká Wolff

Mercedes dnes potvrdil, že Lewis Hamilton a George Russell zůstanou závodními jezdci týmu v dalších dvou sezónách.

Hamilton podle očekávání prodloužil smlouvu o další dva roky. Potvrzeno bylo ale také setrvání George Russella. Do konce platnosti současných pravidel tak bude mít Mercedes stabilní jezdeckou sestavu.

„Pokračovat se současnou jezdeckou sestavou bylo jednoduché rozhodnutí,“ řekl Toto Wolff. „Máme nejsilnější dvojici na startovním roštu a oba jezdci hrají v týmu klíčovou roli, která nás posouvá vpřed. Síla a stabilita, kterou nám poskytují, bude klíčovým stavebním kamenem pro náš budoucí úspěch.“

„Naše partnerství s Lewisem je jedním z nejúspěšnějších v historii tohoto sportu. Vždy bylo formalitou, že budeme pokračovat společně a je pro nás všechny povzbuzující, že to můžeme veřejně potvrdit.“

„Je to čistokrevný závodní jezdec a jeho pozoruhodné výsledky na tratích jen dokreslují jeho kvality. Během našich společných let se však z něj stal pilíř a vůdčí osobnost našeho týmu. Tyto vůdčí schopnosti jsou klíčové, protože se soustředíme na to, abychom opět bojovali o titul mistra světa. Jako největší globální hvězda F1 hrál také klíčovou roli při formování našich závazků v oblasti rozmanitosti, inkluze a udržitelnosti, které budou základem našeho úspěchu v nadcházejících letech.“

„George je vůdčí osobností své generace. Splatil nám důvěru, kterou jsme mu projevili, když jsme ho v roce 2022 povýšili do role závodního jezdce. Jeho první pole position v Maďarsku a první vítězství ve Velké ceně v Sao Paulu byly výraznými momenty loňské sezóny. Jako jezdec kombinuje rychlost ostrou jako břitva s houževnatostí pravého bojovníka. Přináší však také inteligenci a smysl pro detail, které mu pomohou nadále růst, rozvíjet se a dále se zlepšovat. Do týmu se přirozeně hodí a jsme rádi, že jsme s ním prodloužili spolupráci i na další roky.“