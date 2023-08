Máme nedokončenou práci, říká Hamilton po prodloužení smlouvy

Mercedes dnes potvrdil, že prodloužil smlouvu s Lewisem Hamiltonem do konce roku 2025.

Hamilton přišel do Mercedesu v roce 2013. O rok později začala dominance stříbrných šípů, během které porazil Hamilton jen jednou jeho týmový kolega Nico Rosberg.

V roce 2021 dominance skončila – sice kontroverzně a Hamilton nebyl daleko od osmého titulu, ale skončila. Hamilton od této sezóny nevyhrál závod, Mercedesu se to podařilo celkově jen jednou (vloni na Interlagosu vyhrál Russell).

Letos Mercedes nezačal tak, jak si plánoval, ale nakonec se i díky relativně vyrovnané jezdecké sestavě dokázal propracovat na druhé místo v Poháru konstruktérů.

„Jsem upřímně rád, že mohu prodloužit smlouvu s tímto týmem, se kterým jsem ušel dlouhou a úspěšnou cestu. Mercedes mě podporuje od mých 13 let, takže to byla dlouhá cesta, na které je ještě spousta nedokončené práce,“ řekl Hamilton v Monze.

„Máme před sebou spoustu práce, abychom se dostali zpět na vrchol, ale neexistuje místo, kde bych byl raději.“

Na otázku, zda existovaly nějaké pochybnosti, Hamilton odpověděl: „Ne, rozhodně jsem chtěl pokračovat.“

„Myslím, že v životě jsou vždy vzestupy a pády, třeba loňský rok byl těžký. Jsem si jistý, že každý pochyboval o tom, jestli chce pokračovat, protože je to náročný sport. Ale ten pocit rychle zmizí a vy se v myšlenkách a energii věnujete tomu, abyste byli co nejlepší a zvládali situace, kterým čelíte.“

„Jsem opravdu hrdý na to, čeho jsme loni dosáhli, abychom to zvládli. Letos jsme začali špatnou nohou, abychom nakonec dosáhli skvělých výsledků – jsme druzí v Poháru konstruktérů. Plánem je udržet to a pak zmenšit náskok na toho před námi.“

Hamilton uvedl, že v technickém oddělení týmu spolupracují „lépe než kdy jindy“, aby určili směr, kterým se bude tým ubírat v příštích několika sezónách.

„Není to o tom, co ostatní říkají, ale co vidíte. Je to o tom, co děláte, o schůzkách se všemi inženýry. James Allison a celá skupina v továrně, vedoucí všech oddělení, se sešli, promluvili si a opravdu se lépe než kdykoli předtím zapojili do diskuze o tom, kde jsme, jaké chyby jsme udělali, proč jsme udělali tato rozhodnutí, proč je už neuděláme a kam směřujeme.“

„Je to vzájemná důvěra, že jsme nejlepší v tom, co děláme. Když se spojíme a dáme si čas, dostaneme se tam, kde potřebujeme být.“