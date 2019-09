Máme lepší auto než McLaren, říká Abiteboul a věří v zisk čtvrtého místa

Renault získal ve Spa a v Monze 26 bodů. McLaren jen 1. Náskok britské stáje se tím snížil sedm závodů před koncem sezóny na 18 bodů.

Pro Renault je to pikantní souboj, protože bojuje s týmem, který má stejný motor.

„Je to trochu ošemetná situace,“ řekl Abiteboul pro Motorsport.com. „Vzkříšení McLarenu je také způsobeno kombinací oživení na straně pohonné jednotky a na straně šasi.“

„Za určitých podmínek mají lepší šasi než my. My máme celkově lepší auto a lepší šasi v jiných podmínkách.“

„Je to fakt, takže si myslím, že to bude o vlastnostech tratě a o tom, kdo je schopen využít příležitosti, kterou trať nabízí.“

„Cílem bylo skončit na čtvrtém místě a cílem to i nadále zůstává. Vypadalo to jako obtížný cíl, nyní to vypadá jako dosažitelný cíl a zaměřujeme se na to.“

„Tlak se nemění. Když nejste v souladu s vašim cílem, cítíte tlak, ale jsem si jistý, že je to stejné pro všechny na startovním roštu, jinak byste ve formuli 1 nezávodili.“

„Je dobré mít cíle, které je obtížné dosáhnout, protože nás to drží na nohou. Cíle musí být realistické a pro tento rok jsou realistické, protože čtvrté místo bylo a je realistickým cílem.“

Abiteboul připouští, že Spa a Monza Renaultu sedly, ale stejně na tom byl tým už dříve v sezóně, kdy však nedokázal získat maximum.

„Silné a slabé stránky vozu se nezměnily. Víme také, jaké klady a zápory lze očekávat od nadcházejících závodů.“

„Bylo několik tratí, kde jsme více či méně mohli mít tento typ výsledku a nestalo se to. Myslím, že je spravedlivé, že se to stalo alespoň jednou,“ odkazuje Abiteboul na Itálii, kde tým získal nejlepší výsledky v kvalifikaci i závodě za poslední roky.

„Vzpomínáme si na Bahrajn, Montreal mohl být lepší, Spa mohla být také lepší.“

Foto: Getty Images / Lars Baron