Máme k sobě respekt, vysvětluje Leclerc "mírnější" souboje s Verstappenem

Leclerc s Verstappenem se na trati potkávali už v motokárách, kde se podle současného pilota Ferrari „vzájemně nesnášeli“.

Letos spolu ale oba bojují o titul ve F1 a po loňském ročníku, kdy Verstappen soupeřil s Lewisem Hamiltonem a několikrát mezi nimi došlo ke kolizi, se letošní bitva s Monačanem nese v klidnějším duchu.

Verstappen s Leclercem předvedli několik soubojů kolo na kolo, při kterých se ale vyhnuli kolizi, a v průběžném pořadí má Verstappen 38bodový náskok.

„Upřímně, k souboji Maxe a Lewise nemám co říct,“ řekl Leclerc.

„V tom souboji jsem nebyl, a bohužel pro mě jsem vloni bojoval o méně zajímavé pozice! Souboj s Maxem si letos ale užívám.

„Známe se už velmi dlouho a vždy je to závodění na limitu. Můžete namítnout, že letos je to mezi námi o něco méně agresivnější než obvykle, pokud jde o naše souboje, ale během let jsme také vyrostli.

„Známe slabé stránky toho druhého, velmi dobře se známe, a proto je to vzrušující. Je mezi námi spousta respektu.“