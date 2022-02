Máme jasný plán, říká Rossi. Letos chce být tým minimálně pátý

„Máme jasný plán, který stanovil Luca de Meo,“ řekl Laurent Rossi, kterého cituje web F1.

„Víme, kde chceme být za čtyři sezóny, až skončí současná éra motorových pravidel. Je to cesta 100 grand prix, na které je nejdůležitější dělat pokroky závod od závodu. Nová struktura nám pomůže pokračovat ve slibném provozním pokroku, který jsme loni viděli na trati, a postavit ho na komplexnějším záběru po všech stránkách, aby tato cesta 100 Grand Prix byla úspěšná a šla nahoru a nahoru a nahoru.“

„Cíl je jasný. Chceme bojovat, chceme se ucházet o vítězství, a pokud možno... být uchazečem o titul.“

2022: Páté místo je minimum

To jsou dlouhodobé cíle, kterých ale Alpine asi nedosáhne letos. „Máme několik ambicí,“ řekl Rossi o letošní sezóně. „Páté místo je minimum, na které se musíme po loňském výkonu zaměřit.“

Pokud by francouzská stáj skončila pátá, obhájila by loňský výsledek.

„Nevíme, kde budeme, dokud všichni nevyrazíme na trať. Všichni však musíme mít na paměti, že není důležité, kde začínáme, ale kde skončíme. Potřebujeme i nadále ukazovat zlepšení a zaměřit se na pokrok v průběhu celého roku.“

Pro Alpine budou i letos jezdit Fernando Alonso a Esteban Ocon.

„Estebana jsme si pojistili na tři roky, abychom si zajistili tuto stabilitu,“ řekl Rossi. „S Fernandem to byla trochu jiná situace, protože se vracel po odchodu, takže jsme si dali čas, abychom si ověřili, zda funguje na správné úrovni. Funguje na super vysoké úrovni, pravděpodobně na nejvyšší úrovni, jakou si dokážete představit. Upřímně řečeno, myslím, že je to fantastický jezdec, takže, zatím je to dobré.“

Jezdeckou sestavu označil Rossi za velmi silnou. Alonsa se už zeptali, zda bude chtít závodit také v příštím roce. „Nevím,“ reagoval Alonso pro RTL. „V průběhu roku nastane bod, kdy se budu muset rozhodnout... právě teď se cítím velmi motivovaný a velmi šťastný. Když to teď musím říct, řeknu ano, ale nevím.“