Máme jasné důkazy o tom, že limity tratě byly v Austinu porušovány, tvrdí Steiner

O tom, zda se bude přezkoumávat dodržování traťových limitů během nedávné GP USA, bude rozhodnuto ve středu odpoledne.

Haas požádal Mezinárodní automobilovou federaci o přezkum výsledků Velké ceny USA na základě toho, že má k dispozici nové důkazy o tom, že během závodu v Austinu docházelo k porušování traťových limitů.

Haas vidí problém v přístupu sportovních komisařů k šesté zatáčce. V ní řada jezdců mnohokrát porušila traťové limity. Vzhledem k tomu, že se v této zatáčce časy nemazaly, tak si jezdci ani nedávali pozor. Traťové limity tam opakovaně porušil Alex Albon, ale také Logan Sargeant, Lance Stroll nebo Sergio Pérez. Kanaďan tam měl přejet bílou čáru 19krát, Sergio Pérez dokonce 22krát.

Připomeňme, že obvykle platí, že v případě čtyřnásobného porušení traťových limitů komisaři udělují penalizaci v podobě 5 sekund. Za každé další překročení limitů pak následuje další 5sekundový trest.

FIA ve středu odpoledne rozhodne o tom, zda jsou předložené důkazy Haasu natolik silné (mělo by jít primárně o záznamy z on-board kamer), aby mohla zahájit nové vyšetřování, které by v konečném důsledku mohlo znamenat i úpravy výsledkové listiny GP USA.

Šéf Haasu Guenther Steiner je přesvědčen, že se jím vedený tým se svojí žádostí uspěje.

„Jde pouze o přezkum. Komisaři neměli informace, takže samozřejmě nemohli podniknout žádné kroky. Tomu plně rozumím. Teď ty informace ale jsou a uvidíme, co s nimi udělá FIA, až je dostane. Důkazy máme jasné,“ prohlásil Steiner, kterého cituje Autosport.

„Jsem ten poslední, kdo by chtěl tresty za traťové limity. Pokud ale existuje nějaké pravidlo, musíme ho jako sport respektovat. Jde spíš o princip než o trest,“dušuje se Ital.

Faktem ale je, že pokud by Haas dosáhl změny výsledků, mohl by si bodově polepšit.

Do hry o body by se totiž mohl dostat Nico Hülkenberg, který momentálně figuruje ve výsledcích na jedenáctém místě.

„Nemyslím, že by to pro nás znamenalo nějaký rozdíl. Pravidla ale musí být respektována. Nejde to dělat tak, že jednou budou aplikována a podruhé ne,“ dodal Steiner, který tím možná chtěl poukázat na letošní GP Rakouska, po které se kvůli porušování traťových limitů výsledky dodatečně měnily.