Máme dvě jedničky, žádnou dvojku, říká Zak Brown

Pokud by sezóna začala před pěti, sedmi závody, měli bychom teď velmi vyrovnaný šampionát. Na kdyby se sice nehraje, ale realita je taková, že zde máme 4 týmy, které bojují o pódia a vítězství a v příštím roce mohou bojovat také o tituly. McLaren je jedním z nich. Nechá oba jezdce volně závodit?

V minulosti se to občas vymstilo. Pro příklad nemusíme chodit moc daleko – v roce 2007 prohrál McLaren souboj o titul mezi jezdci. Hamilton a Alonso získali shodně 109 bodů a na titul jim chyběl nakonec 1 bod.

První vážnější problém mezi jezdci musel řešit McLaren v Maďarsku. Norris se kvůli dřívější zastávce dostal do vedení, ale musel pustit Piastriho, který si dojel pro trochu hořké vítězství.

Zak Brown říká, že McLaren má dvě jedničky. Na otázku, proč věří, že se tentokrát McLarenu vyplatí mít dvě jedničky, odpověděl v rozhovoru pro Autosport: „Vztahy, komunikace a dvě osobnosti, které máme.“

„Nenechme se mýlit. Oba chtějí být jedničkami a oba jedničkami jsou. Zkrátka nemáme žádné dvojky.“

„Ale jezdí za tým. Jsou to typy osobnosti, které podle mě dokážou tvrdě závodit mezi sebou a být ve své vlastní mysli jedničkami a respektovat skutečnost, že máme dvě auta s číslem jedna. A to jsme vždy dělali a dělat budeme.“

Brown nevyloučil, že upřednostní jednoho jezdce před druhým, jakmile bude v sázce šampionát jezdců, ale vzhledem k tomu, že Norris ztrácí na Maxe Verstappena 78 bodů a Piastri dalších 32 bodů, tak to není momentálně na pořadu dne.

„Je zřejmé, že pokud se dostanete do pozdější fáze šampionátu a jeden jezdec má větší šanci než druhý, pak se možná začnete dívat strategicky jinak na věci, které děláte.“

„Ale chováme se k nim stejně. Vědí to, líbí se jim to a respektují naše rozhodnutí, když je někdy musíme učinit. Velmi to respektují. Takže si myslím, že máme štěstí, že máme takové dvě osobnosti, jaké máme.“