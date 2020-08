Máma si myslela, že jsem se zbláznil, říká o odchodu od Mercedesu Cowell

Cowell opustí Mercedes na konci roku. Pro společnost pracoval 16 letech, od roku 2014 jako šéf motorářů, takže je jedním z lidí, kteří byli pro úspěch Mercedesu klíčoví.

„Jsem nesmírně hrdý, že jsem pracoval pro Mercedes,“ řekl Cowell v podcastu F1 Beyond the Grid.

„Je tady neuvěřitelná skupina lidí, která mi bude chybět. Ale je čas na změnu. Mám pocit, že šestnáct let je dlouhá doba, když děláte převážně to samé.“

„Mám rád čistý list papír. Myslím, že moje osobnost má ráda vzrušení z toho, že se dostala k něčemu, co je náročné a děsivé.“

Cowell zatím neví, co bude dělat. O jeho osudu nekolují ani žádné spekulace, takže to skutečně nevypadá, že by odcházel s nabídkou od jiného výrobce v kapse.

Na začátku roku se ale Cowell věnoval projektu, v němž týmy F1 vyvíjely ventilátory pro nemocnice. Podle Cowella mu to opět rozproudilo krev v žilách.

„Sám se hodnotím jako člověk, který má jednu z nejlepších prací na světě. Spousta mých přátel a zejména moje máma si mysleli, že jsem se zbláznil, když jsem jim řekl, že končím.“

„Všichni se ptají, co budu dělat. Nejsem si zatím stoprocentně jistý, ale doufejme, že to pro mě bude znamenat pěknou velkou výzvu. Doufám, že mohu pomoci společnostem a organizacím a lidem.“

„Od pěti let je motorsport obrovskou součástí mého života a vždy bude součástí mého života. Jak velkou součástí, to je něco, co musím ještě dořešit. Mám září, říjen, listopad a prosinec, abych se rozhodl.“