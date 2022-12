Mám za sebou nejlepší sezonu kariéry ve formuli 1, říká Albon

Z pohledu čísel zažil Alexander Albon v F1 lepší roky. Podle vlastních slov však nejlepší výkony podával právě letos.

Alexander Albon se letos do F1 vrátil po roční pauze, kterou strávil v seriálu DTM.

Thajskému pilotovi, který je rovněž držitelem britského občanství, se comeback vydařil, za což si už v létě od Williamsu vysloužil prodloužení smlouvy.

I když výsledkově byly obě předchozí Albonovy sezony výrazně úspěšnější (v roce 2019 skončil celkově osmý, o rok později sedmý), z letošní sezony, v níž obsadil 19. příčku, má i v kontextu formy Williamsu lepší pocit.

„Myslím, že v některých ohledech to byla náročná sezona,“ řekl Albon Autosportu. „Osobně mám ale pocit, že to byl velmi pozitivní rok. Myslím, že to byl můj nejlepší rok v F1. Nemám za sebou mnoho ročníků, ale z těch tří byl tento nejlepší.“

„Řekl bych, že jsem jako jezdec prošel vývojem vpřed, což je opravdu to hlavní,“ prohlásil Albon, který v předchozích sezonách hájil barvy Red Bullu, potažmo jeho sesterské stáje, tehdy ještě nesoucí jméno Scuderia Toro Rosso.

Ztracené sebevědomí je zpět

Podle Albona pro něj bylo v roce 2022 důležité, že opět získal sebevědomí. To podle jeho slov trochu ztratil v nepříliš vydařené sezoně 2020 u Red Bullu, po níž na rok musel F1 opustit.

„Věřím, že hlavní věcí je důvěra v auto a s tím spojená jistota při řízení, u které cítím, že se mi vrátila, což je nejdůležitější,“ řekl pilot, který od příští sezony již nebude nijak smluvně propojen s Red Bullem.

„Myslím, že letos jsem byl schopen dostat z vozu maximum. A to bylo něco, s čím jsem v roce 2020 trochu bojoval, kdy jsem prostě začal ztrácet nadvládu nad autem a nemohl jsem z něj dostat to, co jsem chtěl.“