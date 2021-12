Mám z toho neuvěřitelnou radost, říká Verstappen o pole position

Verstappen získal 10. pole position v sezóně. Do Q3 byl přitom favoritem spíše Hamilton.

„Jo, je to úžasný pocit. Myslím, že jsme auto v kvalifikaci opět zlepšili, protože zatím to tento víkend bylo trochu na hraně,“ řekl Verstappen.

„Mám z toho neuvěřitelnou radost, přesně tohle jsme chtěli, ale nikdy to není snadné, zejména s jejich formou v posledních několika závodech. Teď už se jen těším na zítřek, protože ten je nejdůležitější.“

Rozdílné strategie

Verstappen odstartuje na měkkých pneumatikách, což může znamenat výhodu při startu, ale také to možná přinese dvě zastávky. Hamilton odstartuje na středních a má tak větší flexibilitu – mohl by jet na jednu zastávku.

„Na obou pneumatikách jsem se cítil dobře. Teď večer je samozřejmě trochu chladněji, takže by to mělo být pro měkké pneumatiky o něco jednodušší. Ale uvidíme zítra. Je velmi důležité dobře odstartovat a od té chvíle se budeme snažit jet co nejlépe a pak uvidíme, jak dopadneme.“

Co se týče přístupu ke kvalifikaci, Verstappen řekl, že se snažil zůstat tváří v tvář Hamiltonovu tempu v tréninku klidný. „Do kvalifikace jsem šel velmi uvolněně. Vím, že vždy dělám to nejlepší, co umím, a vím, že můj tým mi vždy dává to nejlepší možné auto. Takhle to děláme už celý rok. Dnes to fungovalo opravdu dobře.“