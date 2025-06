Mám tento tým rád. Překvapený Leclerc odmítá, že se poohlíží po jiných týmech

Podle Corriere della Sera se Charles Leclerc poohlíží po jiných týmech. Monačan ale podobné spekulace odmítá.

„Jsem velmi překvapen. Netuším, odkud to pochází,“ prohlásil Leclerc, kterého cituje Autosport, v Kanadě. „Raději to budu ignorovat.“

„Ale v posledních několika závodech jsem nikdy nic takového neřekl. Když už, tak pořád říkám, jak moc mám tým rád a jak moc chci Ferrari vrátit na vrchol. Prostě mě to překvapilo.“

„Fred, Lewis a já máme společnou vizi – pokusit se vrátit Ferrari na vítěznou vlnu. A pracovali jsme na tom, abychom to všechno dali dohromady. Tohle je náš plán a myslím, že bychom se ho měli držet.“

„Myslím, že nikdo z nás není spokojen s tím, jak to momentálně jde. To je jasné. Do sezony jsme vstupovali s tím, že máme šanci vyzvat McLaren a Red Bull a vyhrát šampionát.“

„Zatím se tak nestalo. Je však také fér říct, že to asi moc lidí nepochopilo, kromě McLarenu... ten udělal oproti loňsku obrovský krok vpřed. Mnohem víc než kdokoli jiný. McLaren odvádí vynikající práci. Se situací, ve které se momentálně nacházíme, rozhodně nejsme spokojeni. Mám však pocit, že se prostě musíme najít, stejně jako Mercedes, stejně jako Red Bull.“

„Už teď se dostáváme pod velký tlak. Pak jsou samozřejmě i řeči, které nechcete slyšet. Ale tlak je normální – patří to k tomu.“

„Když pracujete pro Ferrari, druhé místo není nikdy dost dobré. Ale všichni si to uvědomujeme. Chceme vyhrávat. A jak stále říkám, není to dost dobré. Ale nejsem jediný, kdo to říká. Celý tým ví, že to nestačí a že Ferrari by mělo vyhrávat. A do toho vkládáme veškeré své úsilí, abychom se pokusili Ferrari vrátit na vrchol.“