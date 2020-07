Mám smlouvu, řekl Pérez pětkrát. Už ho ale kontaktoval jiný tým

Sergio Pérez sehrál důležitou roli v insolvenci Force Indie. Lawrence Stroll mu tak může být do jisté míry zavázán, že mohl koupit tým, který se dnes jmenuje Racing Point a od příštího roku ponese název Aston Martin. Nebylo až tak velkým překvapením, že Racing Point vloni s Pérezem podepsal smlouvu na další tři roky (2020 až 2023).

V posledních dnech se však spekuluje o tom, že Pérezova smlouva bude vypovězena a nahradí ho Sebastian Vettel.

Péreze se samozřejmě na téma ptali novináři na tiskové konferenci a napočítali, že rodák z Jalisca řekl pětkrát, že má smlouvu.

„Jsem v týmu, pokud vím,“ řekl Pérez v odpovědi na otázku od RaceFans. „Mám smlouvu.“

„Uvidíme, co se stane v příštích týdnech. Z mého pohledu mám s týmem smlouvu, plně věřím v budoucnost týmu.“

„Vím, že mám smlouvu. Během týdne se objevily spekulace a realita je taková, že jsme byli kontaktováni týmem z paddocku.“

„Nebudu samozřejmě uvádět jména a ani jiné týmy z jiných kategoriích (které Péreze také kontaktovaly), což bylo docela překvapení, protože jak víte, máme smlouvu na příští roky. V tuto chvíli jsou to jen spekulace. Není nic více, co bych mohl přidat z mé strany, kromě toho, že máme smlouvu.“

Pokud jde o spekulace, které spojují Vettela s Racing Pointem, jsou podle Péreze „jen součástí hry“,

„Tento tým udělal dobrý krok vpřed. Je dobré, když jsou s týmem spojována velká jména, protože to znamená, že děláme dobrou práci, dosahujeme pokroku a myslím, že tým by na to měl být hrdý. Byl jsem ve Formuli 1 10 let, takže jsem na to zvyklý.“