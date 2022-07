Mám rád problémové děti, říká Tost o Cunodovi

Jezdci AlphaTauri v Silverstone kolidovali. Helmut Marko pak na Servus TV mluvil o Cunodovi jako o „problémovém dítěti“ a prozradil, že má japonský pilot psychologa.

Někteří věří, že Cunoda nemá jistou sedačku, ale v Red Bulletinu ho Marko podpořil. „Věříme v něj a jeho obrovský potenciál. Když není ve stresu, je neuvěřitelně zábavný a sympatický. Všichni mají Júkiho rádi, i když nikdo neumí vybouchnout tak jako on,“ napsal Marko.

Franz Tost prozradil, že po Silverstonu musel Cunoda na kobereček.

„Mám rád problémové (děti), protože to jsou opravdu dobré děti, které z toho mohou něco vytěžit. Nemám ráda svaté. Júki udělal chybu, ví o tom a bude na tom pracovat. Stále se nachází ve svém vývojovém procesu. Je rychlý. I tady byl tento víkend rychlý. A bude to dělat po svém. Chce to trochu času.“

„Pokud bude pokračovat tak, jak to dělal během sezony, kromě nehod, myslím, že má dobrou šanci u nás zůstat. Záleží to na něm. Pokud bude předvádět dobré výkony, zůstane, pokud dobré výkony předvádět nebude, je mimo hru. Naprosto jednoduché.“

Už jsme zmínili, že v Silverstonu oba jezdci AlphaTauri kolidovali. Cunoda se za to pak omluvil.

„Pro tým to samozřejmě byla noční můra. Jezdci byli na sedmé a osmé pozici a věděli jsme, že Silverstone je pro nás obtížný, proto to byly opravdu dobré pozice. Júki pak byl trochu moc netrpělivý, snažil se Pierra dostat na brzdy, ztratil zadní část a narazil do něj.“

„Hned po závodě jsem si Júkiho zavolal do kanceláře a řekl mu, že tohle rozhodně ne, že musí být disciplinovanější a trpělivější. Nebyla to první kolize mezi týmovými kolegy a nebude ani poslední... ale přesto se tomu v každém případě musíme vyhnout."