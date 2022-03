Mám problém s motorem. Leclerc si dělal legraci z inženýra

Charles Leclerc si v Bahrajnu dojel pro třetí vítězství. Mohlo být ale už čtvrté. Před třemi lety na stejném místě mířil za vítězstvím, ale krátce před cílem se objevil problém s motorem, a tak Leclerc v prvním závodě za Ferrari dojel „jen“ třetí.

„V posledním kole jsem si udělal trochu legraci do vysílačky, že je něco divného s motorem,“ usmíval se po závodě Leclerc. „Jsem si jistý, že to způsobilo infarkt některým inženýrům, ale všechno bylo v pořádku. Jsme velmi rádi, že jsme to tentokrát dovezli domů.“

Leclercův inženýr ale na vtip nenaletěl.

Překlad komunikace: