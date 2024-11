Mám pocit, že s běžným autem bych jel rychleji, říká Norris

„Myslím, že s nízkým obsahem paliva to bylo v pořádku. S vysokým obsahem paliva to bylo šokující,“ řekl Norris.

„Je tu spousta věcí, na které se musíme podívat – kombinace věcí a to, s čím bojujeme, s předním drolením a podobně... Prostě mi to moc nejde (práce s pneumatikami).“

„Je to pro mě vždy trochu boj, ale máme dost času, abych na tom pracoval. Opravdu to byly dva různé světy – dobrý s nízkým množstvím paliva a obtížný s vysokým množstvím paliva. Je to prostě velmi obtížné, je tu extrémně nízká přilnavost. Mám pocit, že s normálním autem bych mohl jet rychleji, než jezdíme v současné době. Mám smíšené pocity.“

„Podívám se na to a uvidím, na čem můžu zapracovat. Alespoň se mohu více soustředit na jízdu s vysokým množstvím paliva než s nízkým. Kvalifikace, dobré umístění v kvalifikaci a start vpředu samozřejmě vždy pomůže všemu ostatnímu.“

Oscar Piastri se oba čtvrteční (u nás páteční) tréninky dokončil na osmém místě.

„Bylo to těžké. Řekl bych, že to bylo velmi podobné jako loni,“ řekl Piastri. „Každé kolo, které jedeme, je trať lepší a lepší. Tentokrát jsme alespoň věděli, co můžeme očekávat.“

„Byl to zajímavý den. Myslím, že tempo vypadá rozumně, jen je třeba to trochu učesat. Pokud se vám tady nepodaří zajet kolo dobře, tak rychle ztratíte spoustu času, protože trať se rychle vyvíjí. Určitě je tu stále spousta pozitiv, ale je potřeba to prostě doladit.“

„Mercedes dnes vypadal velmi rychle – velmi, velmi rychle. Ferrari bylo také docela silné, ale myslím, že jsme rozhodně ve hře. Myslím, že Mercedes měl docela silný den, ale uvidíme, co se stane zítra.“