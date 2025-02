Mám pocit, že je to auto, se kterým si rozumím, říká Hamilton

Ferrari vloni skončilo v Poháru konstruktérů na druhém místě. Letos bude chtít bojovat o oba tituly.

Dnes ráno poprvé vyjel letošní vůz na trať. Nejdříve do něj usedl Charles Leclerc, odpoledne ho v chladném Fioranu vystřídal za volantem Lewis Hamilton. Pro tým to byla první možnost vůz vyzkoušet na reálné trati a také pořídit snímky a videa – k tomu má konec konců filmovací den primárně sloužit.

Hamilton pro BBC Sport uvedl, že o voze „nemůže říct příliš mnoho“, ale že „má pocit, že je to auto, se kterým si rozumím“.

„Když vidím tu vášeň, všechno pod jednou střechou, což jsem nikdy předtím nezažil, tento tým má naprosto všechny předpoklady k tomu, aby vyhrál,“ řekl Hamilton.

„Zároveň si ale uvědomujeme, že musíme pokračovat v práci. Musíme se zlepšovat a zvyšovat úroveň všude – nebo ne všude, ale v určitých oblastech, a já nepochybuji o tom, že to dokážeme.“

„Opravdu jsem miloval každý den, který jsem tu strávil. Je to místo, které se vám opravdu nechce opustit. Je tu všechno. Dokonce i můj karavan je tady, takže nemusím odjíždět.“

Hamilton usedl už dříve do starších vozů Ferrari, což byla součást „aklimatizace" v Maranellu.

„Všechno nastavujeme tak, aby, až se dostaneme na první závod, tak to nebylo o šesti měsících ladění, ale aby to bylo už připravené. Vložili jsme do toho obrovské množství práce a také se snažíme urychlit proces vzájemného poznávání a toho, jak rádi pracují oni a jak rád pracuji já.“

„To se nedá zkrátit, důvěra a vztahy se budují postupně, ale každý den byl vzrušující, každý den jsem se probouzel doslova s nadšením.“

„Klíčové je, že nikdy nechceme předbíhat. Nevíme, jak jsou na tom ostatní. Víme, že všechny ostatní týmy budou také odvádět skvělou práci, takže se soustředíme na to, abychom dělali jeden krok za druhým.“

„Stále se aklimatizuji na vůz Ferrari. Je to hodně odlišné od toho, co jsem prožil v posledních několika letech v této generaci vozů, ale také ovládání a všechno ostatní. Za posledních deset let jsem si zvykl na určitý způsob práce, takže se na tyto věci stále adaptuji.“