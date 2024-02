Mám nyní možnost splnit si další dětský sen a jezdit v rudém Ferrari, napsal Hamilton

Hamiltonovo prohlášení už bylo součástí oficiální tiskové zprávy Mercedesu ve čtvrtek ve 20:00 našeho času. Dnes uveřejnil další reakci na sociálních sítích.

„Bylo to několik bláznivých dní plných nejrůznějších emocí,“ napsal Hamilton. „Ale jak už všichni víte, po neuvěřitelných 11 letech v týmu Mercedes-AMG Petronas F1 nastal čas začít novou kapitolu mého života. V roce 2025 se připojím k týmu Scuderia Ferrari.“

„Cítím se neuvěřitelně šťastný, že poté, co jsem s Mercedesem dosáhl věcí, o kterých jsem jako dítě mohl jen snít, mám nyní možnost splnit si další dětský sen – jezdit v rudém Ferrari.“

„Mercedes je obrovskou součástí mého života od mých 13 let, takže toto rozhodnutí bylo nejtěžší, jaké jsem musel kdy učinit. Jsem neuvěřitelně hrdý na všechno, čeho jsme společně dosáhli, a jsem velmi vděčný za tvrdou práci a obětavost všech, se kterými jsem v průběhu let spolupracoval, a samozřejmě Totovi za jeho přátelství, vedení a leadership.“

„Společně jsme vyhráli tituly, překonali rekordy a stali se nejúspěšnějším partnerstvím jezdce a týmu v historii F1. A samozřejmě nemohu zapomenout na Nikiho, který mi byl velkou oporou a který mi stále každý den chybí.“

„Musím se také podělit o své obrovské díky celému představenstvu společnosti Mercedes-Benz a všem zaměstnancům firmy v Německu i po celém světě za to, že mě po celých těch 26 let podporovali.“

Nastal však správný čas na změnu a novou výzvu.

„Nastal však správný čas na změnu a novou výzvu. Stále si pamatuji na ten pocit, když jsem v roce 2013 poprvé nastoupil do Mercedesu, když jsem se rozhodl pro skok do neznáma. Vím, že někteří lidé to tehdy nechápali, ale tehdy jsem udělal dobře, že jsem se rozhodl pro tento krok, a tento pocit mám i nyní. Jsem nadšený, když vidím, co mohu do této nové příležitosti přinést a co můžeme společně dokázat.“

„V tuto chvíli však na rok 2025 nemyslím. Soustředím se na nadcházející sezónu a návrat na trať s Mercedesem. Jsem více odhodlaný než kdykoli předtím, jsem fit a soustředěnější než kdykoli předtím a chci Mercedesu opět pomoci vyhrávat. Jsem stoprocentně oddaný práci, kterou musím odvést, a odhodlaný ukončit spolupráci s týmem na vysoké úrovni.“

„Děkuji všem, kteří se mnou byli na této cestě. Všichni jste mě pozvedli, když jsem se hnal za svými sny, a doufám, že na vás budu i nadále hrdý. Jako vždy vám posílám lásku a pozitivní energii.“