Mám ambice bojovat na čele, říká Pierre Gasly

Pierre Gasly je aktuálně horkým zbožím na přestupovém trhu F1. Francouzský pilot během své kariéry v „královně motorsportu“ vždy závodil pod hlavičkou Red Bullu. Nyní však má být objektem zájmu Alpinu. On sám chce jediné. Mít možnost bojovat na čele.

Vítěz GP Itálie ze sezony 2020 má smlouvu u AlphaTauri až do roku 2023, nicméně se o jeho služby má zajímat Alpine. Tým patřící Renaultu by ve svých řadách zřejmě rád přivítal francouzského pilota, který by vyplnil mezeru po odcházejícím Fernandu Alonsovi.

Podle postojů Red Bullu lze soudit, že by rakouský koncern nemusel mít s Gaslyho odchodem problém. Nicméně pro nápojového giganta i jeho módní odnož AlphaTauri je klíčové, aby za francouzského pilot našli adekvátní náhradu. Tou se měl stát Colton Herta, jenže Američan působící v IndyCar nyní nedosáhl na superlicenci.

Alpine proto musí uvažovat i o jiných pilotech, sám Gasly je však podle svých slov připraven opustit AlphaTauri tak, aby mohl bojovat o naplnění svých ambicí ve formuli 1.

„V tuto chvíli to leží mimo moji kontrolu,“ řekl Gasly pro Sky Sports F1 o svých plánech pro příští sezonu.

„Díky AlphaTauri (dříve Toro Rosso) jsem dostal šanci ve formuli 1 a také jsem s tímto týmem získal své první vítězství.“

„To ale neznamená, že v něm strávím celou svoji kariéru. Mojí ambicí ve formuli 1 je bojovat na čele, to je vše, co chci.“

„U AlphaTauri už jsem strávil pět let. Uvidíme, jestli u týmu přidám další rok, v tuhle chvíli je takový plán. Pokud to tak dopadne, tak tomuto týmu věnuji sto deset procent svého úsilí.“

Francouz je členem juniorského programu Red Bullu od roku 2014, debutu v F1 se poté dočkal během rozjeté sezony 2017, tehdy ještě v barvách Toro Rosso. Do Red Bullu byl poté Gasly povýšen před sezonou 2019.

Jeho angažmá v „A týmu“ však neprobíhalo zářně, už v polovině roku byl Gasly vrácen zpět do Toro Rosso a jeho místo tehdy zaujal Alex Albon. Pro Gaslyho kariéru to ovšem neznamenalo stopku. Ještě do konce sezony 2019 vybojoval druhé místo v Brazílii, rok na to přišel zmíněný triumf v Itálii a v sezoně 2021 dojel Gasly v barvách AlphaTauri třetí v Baku.