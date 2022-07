Maloney: Se Staňkem se navzájem tlačíme vpřed

Barbadoský pilot Zane Maloney je týmovým kolegou Romana Staňka u Tridentu a ve formuli 3 právě zažívá svou nováčkovskou sezónu. Teprve osmnáctiletý pilot má za sebou poměrně zářivou kariéru v nižších sériích, například se stal šampiónem v britské F3 a loni vyhrál v Monaku s formulí Regional. Letos sice zatím nedosahuje výsledků, které by se od pilota šampiónského týmu očekávali, pár světlých momentů ale již měl.

Ač pochází z Barbadosu, což zrovna není místo vhodné pro začínání s motorsportem, jeho rodina se závodění věnuje již po generace. „S motorsportem jsem začal, když mi byly 3 roky. Celá moje rodina jsou závodníci. Můj dědeček závodil dokonce ještě před pár lety, když mu bylo sedmdesát. Vždy jsem se tedy pohyboval v blízkosti tratě a tak jsem se dostal ve třech letech k závodění, tedy velmi brzy.“

Jak již bylo zmíněno, Zane se stal v roce 2019 šampiónem britské F3, o rok později závodil v Euroformuli Open, kde skončil osmý. A loňský rok strávil ve formuli Regional, kde se ve své nováčkovské sezóně umístil celkově čtvrtý, když získal jedno vítězství a sedm pódiových umístění.

„Za největší moment své kariéry považuji vítězství v Monaku loňského roku, byl to neuvěřitelný víkend a nejlepší vítězství. Bylo to úžasné, takže se snad znovu dostanu do Monaka a budu mít šanci to zopakovat.“

Pak přišla nabídka z Tridentu, s kterým si vyzkoušel spolupráci již při testech ve Valencii na konci loňské sezóny, takže se rozhodl formuli Regional po jediném roce opustit a zamířil ke své nováčkovské sezóně v F3 rovnou do týmu obhajující týmový titul.

„Přechod z formule Regional do formule 3 byl velký skok, protože auto je mnohem rychlejší, má větší přítlak a lepší brzy. Jezdecký styl je tam ale velmi podobný a Trident mi velmi pomohl, abych se v F3 ihned dostal do ježdění, takže jsem byl hned od začátku rychlý. Adaptovat se na F3 tedy nakonec nebylo tak složité."

„Formule 3 je samozřejmě náročná. Je tu kvalifikace, která je velmi důležitá, abyste získali hodně bodů v hlavním závodě. Ale je zde také sprint s obráceným startovním roštem, takže pokus se kvalifikujete dobře, musíte startovat v prvním závodě dost vzadu a to je vždy velký chaos.“

Jak se mladému Bardabosanovi u italského týmu líbí? „Být s Tridentem je skvělé. Giacomo [Ricci] a tým odvádějí celý rok super práci a loni vyhráli šampionát týmů. Letos to z naší strany nejde až tak dobře, ale tým nám všem třem dává úžasné auto a jako tým odvádíme vážně dobrou práci, abychom byli stále rychlejší. Ale měl jsem hodně smůly a udělal jsem i pár chyb. Samozřejmě, nezískali jsme ani zdaleka tolik bodů kolik jsme chtěli, ale je před námi stále pár závodů a čas, abychom na to zatlačili.“

Zane letos zatím ještě žádné pódiové umístění nezískal. Jeho nejlepším úspěchem tak zůstává čtvrté místo z Bahrajnu. Blýskl se v Imole, kde vybojoval pole position a vedl většinu hlavního závodu, než udělal chybu na mokré trati.

„Nejlepším závodem v F3 pro mě byla Imola. Měl jsem několik dobrých závodů, ale ne až tolik z pohledu konečného výsledku. Ale nejlepší víkend byla Imola, kvalifikoval jsem se na pole position, ve sprintu jsem získal sedm míst a vedl jsem většinu hlavního závodu. Pak jsem ale udělal chybu na slickách v mokrých podmínkách. Ale ten víkend jsme měli nejrychlejší auto a dominovali jsme až po poji chybu. Takže to byl jistě můj doposud nejlepší víkend.“

Sám si je vědom, že toho letos musí ještě hodně zlepšit. „Potřebuji se trochu zlepšit ve všem. Rychlost v kvalifikacích i závodech máme letos velmi dobrou. Jen to vše potřebujeme dát nějak dohromady a to je plán pro zbytek sezónu. To je pro nás pro všechny cíl."

Narozdíl od Zaneho jeho kolega Roman Staněk patří k nejzkušenějším pilotům v poli, jelikož ve formuli 3 závodí již třetí sezónu. „Vycházíme spolu velmi dobře. Oba jsme velmi rychlí, takže se navzájem tlačíme vpřed a tím posouváme výš i celý tým. Takhle se zlepšujeme každý víkend a to je i plán na zbytek sezóny.“

Formule 3 se v Rakousku dostala do poloviny své sezóny, a piloti tak mají před sebou ještě 4 závodní víkendy, aby zabojovali o svou budoucnost.

„Plán je samozřejmě získávat pódia a vyhrávat závody, to je vždy cíl. Měli jsme už nějaké získat, ale zjevně jsme je nezískali. Minulost je ale minulost a my se musíme snažit odvádět v dalších čtyřech víkendech co nejlepší práci a dokončit sezónu s vysokou laťkou, pak uvidíme, co se stane příští rok.“