Maloney ovládl i hlavní závod, z Bahrajnu odjíždí v čele šampionátu.

Jelikož ve včerejším sprintu zářili hlavně piloti startující ze vzdálenějších pozic, bylo zajímavé sledovat, jak si povedou dnes v hlavním závodě, kde jim patřila přední místa na roštu.

Po diskvalifikaci vítěze kvalifikace Mainiho, který byl nucen v obou závodech startovat z chvostu pole, se na pole position postavil jeho kolega z týmu Invicta Gabriel Bortoleto. Tento nadějný mladík se loni stal šampionem F3 s Tridentem. Na druhé místo se dnes zařadil Hadjar, který letos jezdí za Campos. Na třetí startovní pozici už stál vítěz včerejšího sprintu Maloney. Dále se seřadili piloti v pořadí Hauger, Miyata, O'Sullivan, Fittipaldi, Martins, Barnard a první desítku uzavřel Crawford. Staněk startoval opět dvacátý.

Po zhasnutích červených světel byl Bortoleto příliš pomalý. Naopak Maloney se ihned vrhl na předním jedoucího Hadjara,v první zatáčce ho úspěšně překonal a ujal se vedení. Hadjar navíc po kontaktu s Bortoletem skončil v hodinách. Roztočený vůz uprostřed první zatáčky představoval velké bezpečnostní riziko. Většina pilotů se mu dokázala vyhnout, až došlo ke střetu s Fittipaldim. Ani jednomu z pilotům se naštěstí nic nestalo. Ale frustrace Hadjara, který přišel o první startovní řadu, byla veliká. Na trat vyjel safety car a Maloney tak v čele ztratil svůj slibný náskok. Za ním jezdili piloti O'Sullivan, Hauger, Bortoleto, Marti, Aron, Miyata, Crawford a Colapinto.

Při restartu byl Maloney opět výborný a znovu všem ujel. Činil se i Marti, překonal Bortoleta a Haugera a posunul se na třetí místo. To samé učinil i Crawford a zařadil se na čtvrté místo za Martiho. Zatímco si Maloney se stále rostoucím náskokem jezdil vpředu, Marti se pustil do druhého O'Sullivana a úspěšně ho předjel. Za zmínku stojí i Verschoor, který v tu dobu překonal Miyata, a posunul se už na sedmé místo.

První zajel do boxů v jedenáctém kole Martins, ale ten se pohyboval až na jedenácté pozici. Piloti z čela s pit stopy ještě vyčkávali. Jako první ze špičky zajel do boxů O'Sullivan, na trať se vrátil jako desátý. O kolo později zamířil do boxů i dnes výborný Crawford. Toho ale v boxech postihly problémy s motorem, nebyl schopný znovu nastartovat a ze závodu musel odstoupit.

Verschoor i Aron dostali pětisekundovou penalizaci za překročení rychlosti v boxech. V devatenáctém kole zajel do boxů z vedení i Maloney. Hned za ním následoval Marti a Bortoleto.

Na trati se piloti vrátili v pořadí Maloney, O'Sullivan, Marti, Hauger, Verschoor, Aron, Miyata, Colapinto, Bearman a Antonelli. Kvůli technickým problémům Victora Martinse se znovu objevil safety car, ale ani ten Maloneyho dominantní jízdu neohrozil. Za ním se Marti pustil do útoku na O´Sullivana, který měl proti svým soupeřům už starší pneumatiky. A úspěšně ho předjel. Následně si na pilotovi ART smlsl i Aron, ten se ale pořád musel vypořádat s pětisekundovou penalizací.

Při nájezdu do posledního kola byl Aronův náskok na O'Sullivana 4,2 sekundy. Nakonec ale uspěl a po odečtení penalizace získal třetí místo s náskokem 0,7 sekundy.

Největší sláva toho dne tak patřila Maloneymu. Ten naprosto dominantním způsobem dokázal vyhrát oba závody prvního víkendu sezóny. Z Bahrajnu samozřejmě odjíždí v čele šampionátu.

Nebyl však sám, kdo v prvním závodním víkendu sezóny zářil. Stejně velkou pozornost si zaslouží i nováček Marti. Ten dnešní druhé místo získal z jedenácté pozice na startu. A včera ze stejné pozice skončil třetí!

Další nováček Aron si třetí místo v cíli dokonce vybojoval z dvanácté startovní pozice na startu. A včera z té samé startovní pozice vybojoval místo páté.

Že kromě Maloneyho tento víkend patřil nováčkům, ukazuje i pohled do zbytku výsledkové tabulky. Nováčci v dnešním závodě totiž obsadili druhé až šesté místo. Stejně tak si pozornost zaslouží i sedmé místo Mainiho, který do závodu startoval až z konce roštu.

Již za týden se v Džiddě přesvědčíme, zda Maloney bude úspěšný i na naprosto rozdílném typu tratě. A také jak se s městským okruhem v Saudské Arábii poperou nováčci. Ti s ním totiž, na rozdíl od Bahrajnu, ještě žádnou zkušenost nemají…

Staněk dnes dokončil závod jako třináctý. Jeho kolega Verschoor byl po přičtení pětisekundové penalizace ještě o pozici horší.

Výsledky