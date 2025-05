Málo předjížděcích příležitostí v Monaku? Wurz navrhuje změnit podobu tří úseků

Bývalý pilot formule 1 Alexander Wurz představil tři konkrétní návrhy na úpravu okruhu v Monaku. Podle něj by mohly pomoci zvýšit počet předjížděcích manévrů, aniž by byl narušen historický charakter této legendární městské trati.

Závody Grand Prix mají v Monaku velkou tradici – vždyť poprvé se v Monte Carlu závodilo již v roce 1929 a tamní velká cena byla součástí kalendáře už během prvního ročníku světového šampionátu F1.

Se závody v Monaku se však nepojí pouze pozitiva, ale i negativa. Tím hlavním je, že okruh není pro současné monoposty zdaleka ideální a nenabízí prakticky žádný prostor k předjíždění.

S několika možnými řešeními nyní přišel bývalý pilot F1 Alexander Wurz, který se v dnešní době mj. věnuje i návrhům závodních okruhů. Rakušan prostřednictvím sociálních sítí (zde) nabídl hned tři řešení, která by mohla zlepšit závodění v Monaku a zároveň by neohrozila jeho charakter.

1) Úprava šikany Nouvelle

Prvním bodem Wurzova návrhu je přepracování známé šikany Nouvelle, která následuje po výjezdu z tunelu. Tato sekce bývá tradičně označována za jedno z mála míst, kde se v Monaku dá reálně pokusit o předjíždění. Jenže i zde bývá většina útoků předem odsouzena k neúspěchu – třeba i proto, že je zde trať příliš úzká.

Wurz, jenž tuto záležitost probíral i s jinými jezdci F1, navrhuje šikanu posunout dále od tunelu a zároveň ji rozšířit – směrem do moře).

Podle expilota Williamsu či McLarenu by se však zároveň mělo myslet na to, aby přepracovaná šikana neovlivnila nájezd do následující zatáčky Tabac tak, aby ani po změnách nešla projet na plný plyn.



Zdroj: Alexander Wurz

2) Posunutí apexu u zatáčky Rasacasse

Druhým bodem návrhu je přepracování zatáčky La Rascasse, tedy úseku, který se nachází těsně před nájezdem do poslední pravotočivé zatáčky a cílové rovinky. Aktuálně jde o velmi těsnou pravotočivou sekvenci, kde se dva vozy vedle sebe téměř nevejdou.

Podle Wurze by bylo vhodné, pokud by byl u zatáčky Rasacasse posunut její vrchol o tři metry. Rakouský rodák také navrhuje rozšíření zatáčky.

„Tímto by se zatáčka mnohem více otevřela a nabídla prostor pro předjíždění. Bránící jezdec by se buď musel vzdát, nebo tzv. zavřít dveře. V případě obrany by však projel zatáčkou výrazně pomaleji, čímž by byl na něj následně vyvíjen ještě větší tlak,“ podotkl Wurz ve videu.



Zdroj: Alexander Wurz

3) Rozšíření nájezdu u vlásenky Fairmont

Poslední návrh Wurze zahrnuje úpravy u vlásenky Fairmont, dříve známé jako Loews.

Jde o nejpomalejší zatáčku celého šampionátu, kde se vozy pohybují rychlostí kolem 50 km/h.

Wurz navrhuje rozšířit nájezd a zároveň odstranit obrubník na výjezdu, čímž by vznikl širší prostor bez toho, aby se výrazně změnil charakter průjezdu při volbě ideální stopy.

„V závodní stopě by zůstala zatáčka prakticky stejná, ale rozšíření nájezdu by umožnilo pilotům pokusit se o tzv. dive-bomb,“ nechal se slyšet Wurz s tím, že je vytvořit více prostoru i na výjezdu ze zatáčky – odstraněním vnějšího obrubníku.



Zdroj: Alexander Wurz