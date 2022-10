Málem jsem zamáčknul slzu. Wolff reaguje na Hornerova slova z tiskové konference

Red Bull obvinil některé konkurenční týmy z „organizované“ mediální kampaně s cílem dosáhnout co „nejtvrdšího“ trestu pro Red Bull kvůli porušení rozpočtového stropu.

Christian Horner na tiskové konferenci naznačil, že někteří zaměstnanci mají kvůli dění z posledních dnů psychické problémy. A dotýká se to také jejich rodin.

„Kvůli smyšleným obviněním od jiných týmů nám na hřištích šikanují děti zaměstnanců,“ řekl Horner. „Nemůžete jen tak chodit kolem a vznášet taková obvinění bez jakýchkoli faktů a podstaty. Jsme naprosto zděšeni chováním některých našich konkurentů.“

Toto Wolff byl na slova Hornera dotazován. „Málem jsem musel zamáčknout slzu, když jsem to slyšel,“ řekl Wolff pro Sky.

„Skutečnost je taková, že devět z deseti týmů zůstalo pod rozpočtovým stropem,“ pokračuje Wolff. Podle něj je nesmysl tvrdit, že Red Bull překročil strop kvůli věcem, které nesouvisí bezprostředně s výkonem vozu.

„Přemýšleli jsme o tom, kolik sendvičů lidem dáme a jak se vypořádáme s různými dalšími nákladovými položkami. A cokoli, co je nad limitem, ať už je to milion, dva nebo pět, je finanční výhoda, kterou můžete promítnout do vývoje. Je to trochu obrácená psychologie – kdo je tu vlastně oběť? Myslím, že je to devět týmů.“

Bučení odsoudil

Bez ohledu na Hornerova slova je pravdou, že jezdci Red Bullu jsou v Austinu pod tlakem. Na Verstappena fanoušci bučeli a pokřikovali. Zazněly i slova o „podvodnících“.

„Takové chování je naprosto nepřijatelné,“ řekl Wolff. „Bučení, ať už na pódiu nebo na fanouškovských fórech, se vymyká kontrole, nikdo to nechce vidět... Nemělo by to tak být, ale pořád se to houpe na jednu nebo druhou stranu. V Rakousku to bylo proti Lewisovi, tady to bylo masivně proti Maxovi.“