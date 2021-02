Maldonado v Monaku usedne za volant maserati z 30. let

Velká cena Monaka se vloni kvůli pandemii koronaviru poprvé od roku 1955 neuskutečnila. Monacký autoklub, který velkou cenu pořádá, však věří, že letošní ročník se již uskuteční.

Tento týden se v Monaku také začíná s přípravami a výstavbou okruhu na letošní ročník. Organizátoři kromě velké ceny formule 1 plánují také závod elektrické formule E a Historickou Velkou cenu Monaka.

Právě ta by měla být na programu jako první a v ulicích knížectví je v plánu od 23. do 25. dubna. E-Prix formule E by se pak měla konat 9. května a vyvrcholením bude 23. května samotná Velká cena Monaka F1.

Za volanty historických monopostů přitom budou také známí piloti formule 1. V závodě A určeném pro vozy postavené před druhou světovou válkou se za volantem Maserati 4CM z roku 1937 představí Maldonado.

Venezuelský závodník ve F1 působil v letech 2011 až 2015 a v GP Španělska v roce 2012 získal překvapivé vítězství pro Williams.

V závodě F se v rámci Historické GP Monaka představí také Jean Alesi a René Arnoux, kteří usednou do Ferrari 312 B3 z roku 1974.

Oba francouzští piloti ve své kariéře závodili za Ferrari. Arnoux v letech 1983 až 1985 a Alesi pět sezón od roku 1991 do 1995.

V roce 1982, když závodil za Renault, Arnoux získal v Monaku pole position a o dva roky později skončil v závodě třetí. Alesi v Monaku skončil jednou druhý a dvakrát třetí.

Maldonado z pěti účastí do cíle s formulí 1 ani jednou nedojel, ačkoliv v roce 2011 byl klasifikován na 18. místě. Třikrát jeho závod ukončila kolize, jednou selhání brzd a jednou do závodu vůbec neodstartoval.