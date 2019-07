Make F1 Great Again: jak bude vypadat královna motorsportu v roce 2021?

Pravidla pro rok 2021 už měla být schválena, ale týmům se nelíbila, a tak se o nich dále jedná a bude jednat až do konce října. Weby Auto Motor und Sport, BBC a Motorsport.com uveřejnily podrobnosti k chystaným změnám.

FIA a F1 pracovaly na pravidlech po dobu dvou let. Ross Brawn, Nikolas Tombazis a jejich lidé odvedli velký kus práce. Zda dobré práce, to budeme moci posoudit až po pár závodech superrevoluční sezóny 2021.

Volební heslo Donalda Trumpa jsme do nadpisu nedali náhodou. Velmi přesně totiž sedí na záměry šéfů královny motorsportu. Bude F1 znovu velká? Minimálně cíle jsou:

Pokud vůz pojede za jiným vozem, měl by ztratit výrazně méně přítlaku. Konkrétně: ve vzdálenosti 10 metrů by to mělo být jen o 5 až 10 % méně přítlaku. Dnes je to téměř 50 %. Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším vozem by měl klesnout na polovinu. Celkové rozdíly mezi týmy (hlavně těmi nejlepšími a středem pole) mají být menší. Vozy by měly vypadat pěkně. Náklady by měly být drasticky sníženy. Motory budou více ekologické. Dojde k postupnému zavedení syntetického paliva (e-fuel), které je uhlíkově neutrální. Na začátku bude syntetická složka tvořit 25 %, v roce 2025 to bude už 100 %.

F1 věří, že ekologičtější série přitáhne více sponzorů a mladých lidí. „Bohužel se nemůžeme vrátit k motorům V8, i když by si to někteří puristé mohli přát,“ řekl Ross Brawn, kterého cituje Auto Motor und Sport. „Příliš by to poškodilo obraz našeho sportu.“

Na dotek jiného vozu

Jednou z největších změn má být lepší předjíždění. Vůz by měl za jiným vozem ztratit jen maximálně 10 % přítlaku. Dnes je to 50 %.

F1 toho chce dosáhnout mimo jiné odkloněním špinavého vzduchu. Dnes je problém v tom, že inženýři mají příliš mnoho svobody, pokud jde o ovládání víru od předních kol. To se má změnit. Důsledkem bude také pokles výkonu o 20 %. Experti FIA odhadují, že se hodnoty vrátí do roku 2017.

Soubor pravidel, který má přinést požadovaný výsledek, je dlouhý a nepochybně se ještě změní. Mezi klíčové změny patří:

jednodušší přední křídlo se třemi prvky

dva malé blatníky nad předními koly

plně obložené ráfky, které zabrání tomu, aby se vířící vzduch odklonil ven

nízký nos

zjednodušení brzdových kanálků, které by měly mít menší aerodynamický vliv

zjednodušení bočnic zadního křídla

Así será la nueva F1.

-Conceptualemente el coche tendrá más efecto suelo coche para mejorar adelantamientos

-Se enfatizará control de flujos detrás coche

-Alas más simples

-Neumáticos de 18"

Habra reducción presupuesto que se sitúa en 175 M.

📸 @Motorsport pic.twitter.com/dFnMJ1DULU — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) July 17, 2019

Do F1 se má také vrátit ground effect, který byl zakázán v roce 1983. Podlaha se postará o generování většího přítlaku. Dosaženo toho bude pomoci Venturiho kanálu pod bočnicemi a difuzorem.

Už to nemá být jen o třech týmech

Ke změnám má dojít také v oblasti financí. Už jsme několikrát zmínili zavedení rozpočtového stropu ve výši 175 milionů dolarů. Některé výdaje se do něj ovšem nebudou započítávat, takže týmy reálně mohou utratit více.

Menší týmy by také měly dostat více peněz. Kromě toho dojde k omezení technických svobod při vývoji.

F1 chce, aby se na pódiu objevovali i jiní jezdci, než jen ti z prvních tří týmů. Kromě finanční stránky věci tomu mají pomoci i další opatření. Mezi ně patří zavedení parc fermé už v pátek, což se mnoha týmům nelíbí. Týmy by musely už od prvního tréninku jezdit se stejnými specifikacemi dílů. Nové sice mohou testovat, ale skutečně jen vyzkoušet.

Dojde také k dalšímu omezení využívání aerodynamických tunelů a počítačových simulací (CFD).

Má také dojít k větší standardizaci. Dotknout se má například:

brzdové kotouče

brzdové destičky

brzdové třmeny

poloosy

matice kol

sloupek řízení

mechanismus DRS

ráfky

vnitřní části palivové nádrže (čerpadla)

boční a zadní nárazová struktura

hnací hřídel

svatozář

plynový a brzdový pedál

zařízení pro zastávky v boxech

volant

Mohlo by také dojít k omezení nebo dokonce zákazu přenosu dat z vozu na box a k omezení informací, které může jezdec od týmu dostat. Může také dojít k omezení různých jezdeckých pomůcek.

Samostatnou kapitolou jsou pneumatiky. Mají být 18palcové a ve hře je zákaz zahřívacích dek.

Jean Todt také navrhuje vrátit tankování, ale to zatím v pravidlech obsažené není.

Krásnější auta

Auta mají být krásnější. Co si pod tím představit? Podle FIA je hlavní problém v „lopatě na sníh“ alias v předním křídle. „Tvrdě pracujeme na tom, aby přední křídlo vypadalo elegantněji, možná bylo menší,“ uvedl Tombazis.

Inženýrům se výše zmíněné omezení svobod při vytváření designu vozu nelíbí. Podle nich budou vypadat všechna auta stejně a připomínat spíše IndyCar.

Ross Brawn provedl zajímavý experiment. Dal všem současným vozům stejnou barvu a pokusil se je rozeznat. Podařilo se mu prý poznat tři auta.

Foto: Getty Images / Mark Thompson