Majstrštyk Haasu: na začátku byla zlomená ruka

U Haasu překvapili hned dvakrát. Poprvé, když Magnussenovi jako jedinému nasadili pro start závodu pneumatiky do mokra. Všichni ostatní měli pneumatiky do přechodných podmínek. Podruhé pak v okamžiku, kdy oba jezdci americké stáje zajeli v zahřívacím kole do boxů a nazuli jako první slicky. To je následně vyneslo do „pódiové oblasti“. Vysoké pozice držely haasy po první část závodu. Nakonec z toho bylo deváté místo Magnussena, ale penalizace ho srazila na desáté místo. Penalizován byl i Grosjean, ale ten byl mimo body.

Jezdec může zajet během zahřívacího kola do boxů. Problém byl v tom, že toto rozhodnutí učinil tým, který jezdce do boxů povolal. Za normálních okolností je to běžný postup, ale v zahřívacím kole platí speciální pravidla. Zjednodušeně řečeno je start závodu čistě na jezdci a tým mu může oznámit jen technický problém nebo poškození vozu. Jinak by měl inženýr během zahřívacího kola mlčet.

Šéf týmu prozradil, že u Haasu zavládl menší chaos. Rozhodnutí zajet do boxů padlo poměrně rychle. Jeden ze stratégů týmu Mike Caulfield navíc nebyl na okruhu. Jeho nepřítomnost nesouvisela s koronavirem. Inženýr si zlomil ruku.

„Normálně je na závodě, ale v Rakousku spadl z kola a musel se vrátit na operaci,“ řekl Steiner, kterého cituje Autosport.

Haas věděl, že normálně nemá šanci a tak chtěl zkusit něco jiného. „Kevin chtěl zkusit pneumatiky do mokra, ale v zahřívacím kole okamžitě viděl, že trať vysýchá.“

„Došlo k menší diskusi mezi našimi stratégy. Jeden z nich tento týden zůstal v Anglii, protože si minulý týden zlomil ruku.“

„Jeden z nich řekl: ‚hej, pojďme na slicky, začíná to vysychat. Je to šance.‘ Pak už to bylo velmi rychlé rozhodnutí.“

„Probrali jsme to a udělali. Nebyla tam žádná velká diskuse. Byl to dobrý způsob, jak něco zkusit. Neměli jsme co ztratit.“