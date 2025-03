Mají zvláštní výběr jezdců, rýpl si Brown do Red Bullu

Když se vloni spekulovalo o tom, kdo by mohl u Red Bullu nahradit Sergia Péreze (v případě, že v rakouské stáji skončí, což se nakonec stalo), objevovala se různá jména.

Od Carlose Sainze, který ztratil sedačku u Ferrari, až po jezdce rezervního týmu Red Bullu, kterými na konci loňské sezony byli Júki Cunoda a Liam Lawson.

Red Bull si nakonec vybral Lawsona, a to přesto, že měl ze všech možných kandidátů s přehledem nejmenší zkušenosti – pouze 11 velkých cen.

První závod sezony 2025 nicméně ukázal, že adaptace Lawsona v Red Bullu bude nejspíš nějaký čas trvat. To navíc vše v situaci, kdy Cunoda v Melbourne zářil – hlavně v kvalifikaci, ve které obsadil pátou příčku.

A právě po kvalifikaci, ve které Lawson obsadil až 18. příčku, se ředitel McLarenu Zak Brown podivil nad tím, proč si před sezonou Red Bull vybral právě mladého Novozélanďana.

„Myslím, že to bude velmi vzrušující rok,“ uvedl Brown ve vysílání Sky Sports.

„Júki odvedl skvělou práci. Pravděpodobně je to člověk, který by měl být v Red Bullu, když se podíváte na to, jak se mu daří. Zdá se ale, že jezdce vybírají zvláštním způsobem,“ rýpl si do konkurence americký obchodník.