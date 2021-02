Mahindra míří ve formuli E vzhůru. Připravili jsme obrovské vylepšení, říká její šéf

A konečné pořadí v šampionátu týmů? Až deváté místo, horšími továrními stájemi byl jen jedenáctý Dragon a poslední dvanácté NIO. Kvůli neuspokojivým výkonům už během sezony Mahindra dokonce vyměnila dodavatele převodovky.

I proto měla formace kolem charizmatického šéfa Dilbagha Gilla o motivaci pro sedmou sezonu formule E postaráno. Do nové éry elektrického šampionátu, který nově nese status mistrovství světa, vstupuje indická značka s obrovským balíčkem změn.

Na prvním místě stojí nová pohonná jednotka, kterou Mahindra vyvinula ve spolupráci s novým technologickým partnerem, společností ZF.

„V oblasti pohonné jednotky jsme udělali obrovský krok kupředu. Pokud se detailněji podíváte na naši historii, tak uvidíte, že tohle je možná jedno z největších vylepšení, jakého jsme kdy dosáhli,“ rozpovídal se Gill pro web motorsport.com.

„Obrovský upgrade jsme v minulosti udělali mezi druhou a třetí sezonou a tohle je další podobě významný. Zatím jsme velmi spokojeni z čísel, kterých jsme s novou pohonnou jednotkou dosáhli na trati i mimo ni.“

„Po uzavření partnerství se společností ZF se naším okamžitým cílem stala nová pohonná jednotka. Projekt jsme odstartovali velmi brzy, už v průběhu šesté sezony.“

„Program běžel podle plánu, bez problémů jsme stihli homologaci pro sedmou sezonu. Už nyní jsme v nové pohonné jednotce našli uspokojivé množství výkonu navíc. Loni jsme na všechny ztráceli, ze všeho nejdříve se na ně proto musíme dotáhnout. Malým vítězstvím pro nás je dotažení se na ostatní.“

„Věřím, že v oblasti pohonné jednotky jsme nyní na stejné úrovni jako týmy na špici,“ doufá Dilbagh Gill. Pro jeho stáj bude důležité především srovnání s mistrovským týmem DS Techeetah, s Nissanem, se stále ambicióznějším Mercedesem a s dalšími německými giganty v šampionátu Porsche, Audi a BMW.

Nejlepšího výsledku v týmovém poháru Mahindra dosáhla v sezoně 2016/2017, kdy díky velmi dobrým výkonům Nicka Heidfelda a především Felixe Rosenqvista skončila třetí. Technologická vylepšené nyní podle Gilla vlila celému týmu novou dávku sil do žil. Minulý rok v Berlíně byla prý týmová morálka téměř u dna.

„Když vstupujeme do závodního víkendu s myšlenkou na to, že můžeme vyhrát, tak vám to přidává na sebevědomí. A my letos šanci vítězit máme,“ uzavírá šéf indické tovární stáje.

V sezoně 2021 budou barvy Mahindry hájit Britové Alexander Sims a Alexander Lynn.