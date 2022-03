Magnussena v Džiddě zatím sužují technické problémy

Z prvního tréninku musel Magnussen odstoupit po dvou kolech kvůli problémům s hydraulikou. Předčasně pro něj skončil také druhý trénink, ve kterém stihl odjet 13 kol – polovinu toho, co jeho týmový kolega Mick Schumacher. Podle týmu šlo o další „mechanický problém“.

Pro Magnussena je situace o to složitější, že jede v Džiddě poprvé. Po pátku uvedl, že absence kol je nepříjemná, ale z auta jako takového neměl tak špatný pocit.

„Doufám, že zajedu konzistentní třetí trénink, zajedeme další kola, pak budeme mít kvalifikaci a následně můžeme využít Mickovy zkušenosti z dlouhých jízd a připravit se na závod,“ řekl Magnussen.

„Samozřejmě byla škoda, že nemohly jezdit oba vozy, ale naučili jsme se dobré věci,“ řekl po pátku Mick Schumacher. „Doufejme, že se to v budoucnu zlepší. Celkově víme, co máme za balík, a teď je na nás, abychom to všechno dali dohromady.“