Magnussena už netíží sen o titulu mistra světa, působení ve F1 si váží

Magnussen a Romain Grosjean byli pro sezónu 2021 u týmu Haas hlavně z finančních důvodů nahrazeni dvěma nováčky Mickem Schumacherem a Nikitou Mazepinem.

Před začátkem letošní sezóny Rus Mazepin kvůli konfliktu na Ukrajině přišel o své místo a americký tým dal Magnussenovi druhou šanci vedle syna sedminásobného mistra světa.

Během roční přestávky mimo F1 si Magnussen podle svých slov přiznal, že se mu nesplní sen stát se jednoho dne mistrem světa F1.

Ačkoliv dokud závodí ve F1, šanci má vždy, už na svých bedrech nenese tíhu těchto očekávání.

„Myslím, že je to jiné. Uzavřel jsem kapitolu a přijal jsem skutečnost, že se to nestane. Teď jsem zpátky, ale beru to den po dni. Snažím se soustředit na práci, bavit se a posouvat ve všech ohledech,“ řekl 29letý Magnussen.

„Už na svých bedrech necítím tak velkou tíhu očekávání. Rád bych se stal mistrem světa formule 1. Je to stále můj sen, ale nemyslím si, že mám stále ta stejná očekávání. Pokud se to stane, budu velmi šťastný. Teď jsem ve F1, mám sedačku, takže všechno je možné. Ale cítím, jako bych se svých ramen shodil nějakou tíhu.“

V loňském roce závodil Magnussen ve sportovních vozech v šampionátu IMSA. Roční odloučení od F1 jej také utvrdilo v tom, jak velmi rád v ní závodí, ačkoliv v posledních letech neměl k dispozici konkurenceschopný vůz. Magnussen přiznal, že během svého prvního působení ve F1 byl frustrovaný, nyní si místa ve F1 více váží.

„Stává se to každému. Člověk si začne mnoha věcí vážit až když o ně přijde. Když jsem byl rok mimo, zavzpomínal jsem na svou kariéru ve formuli 1 a najednou jsem byl velmi vděčný. I dříve jsem byl vděčný, ale ne stejným způsobem,“ říká.

„Hodně věcí mě frustrovalo a hodně jsem myslel na to, kde nejsem a že nevyhrávám závody, místo abych byl šťastný, že jsem ve formuli 1. Nedokázal jsem to ocenit, věci se teď trochu změnily.“