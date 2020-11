Magnussena bolela z převodovky hlava

Kevin Magnussen měl v průběhu závodu problémy s převodovkou. Pravděpodobně se však nejednalo o důsledek kontaktu se Sebastianem Vettelem v prvním kole, po kterém se Magnussen roztočil.

„Z přeřazování mě silně bolí hlava, je to pokaždé jako mohutný kopanec do hlavy,“ řekl Magnussen v průběhu závodu do týmového rádia. Inženýr se ho zeptal, zda chce odstoupit. „Je to moje práce. Ale je to bolestivé.“

Po dalším dotazu, zda může pokračovat, odpověděl: „Říkal jsem ti, je to bolestivé.“ Jeho inženýr pak okamžitě odpověděl: „Dobře, Kevine, teď zajedeme do boxů, abychom odstoupili, jsme osmnáctí, zajeď do boxů.“

„Měli jsme problém s převodovkou,“ řekl Magnussen, kterého cituje Motorsport.com.

Problém se měl objevit už v kvalifikaci. „V závodě se problém vrátil. Od prvního kola jsem cítil, že řazení nahoru je pomalé. A nejen pomalé, ale při každém zařazení vyššího stupně to bylo jako velký kopanec. V průběhu pár kol to vypadalo ok, ale potom to začalo šíleně třást hlavou. Na konci mě z toho úplně rozbolela hlava. Sdělil jsem to týmu a vypadalo to, že ani tak nemáme o co bojovat a tak mě povolali do boxů.“

„Na začátku jsem se roztočil, a tím to v podstatě skončilo. Návratem na trať jsem ztratil spoustu času.“

„Tempo bylo ve skutečnosti opravdu dobré, měli jsme mnohem lepší tempo, než jsme čekali, dokonce i při přeřazování, které stálo půl sekundy na kolo, jsem byl rychlejší, než jsem čekal.“

Steiner uvedl, že tým věřil, že by mohl problém vyřešit po kvalifikaci, ale když požádal FIA o změnu některých senzorů převodovky, bylo mu řečeno, že by to mělo za následek penalizaci. Týmy mohou v režimu parc fermé vyměnit díly za díly stejné specifikace. Musí však také prokázat, že důvodem výměny je technický problém nebo poškození. Není úplně jasné, proč to v tomto případě nešlo, pokud měl Magnussen problémy.