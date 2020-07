Magnussen získal pro Haas první letošní body

Vlhká trať donutila týmy zvolit pro úvod závodu pneumatiky do přechodných podmínek. Haas se však už na konci zahřívacího kola rozhodl povolat oba své jezdce do boxů, přezout na střední sadu pneumatik do sucha a vyrazit do závodu z boxů.

Tento tah se začal vyplácet už v prvních kolech, kdy trať ještě více vysychala a když začali do boxů zajíždět i ostatní jezdci, dostal se Magnussen dokonce na třetí místo.

Rychlostně však Haas na své soupeře nestačil, Magnussen se začal pomalu propadat, ve 37. kole přezul ze střední na tvrdou sadu a nakonec dojel na deváté pozici.

Po závodě byl tým Haas předvolán před sportovní komisaře za porušení sportovních pravidel, jelikož v zahřívacím kole nařídil jezdcům, aby zajeli do boxů na výměnu pneumatik. Podle pravidel přitom v zahřívacím kole může tým jezdci sdělit jen určité informace a povoláním do boxů Haas tato pravidla porušil. Magnussen, stejně jako druhý pilot Romain Grosjean, dostal penalizaci 10 sekund a propadl se z devátého na desáté místo.

„Jsem velmi šťastný. Tým udělal v zahřívacím kole před začátkem závodu skvělé rozhodnutí přezout na suché pneumatiky. To byl od týmu skvělý tah. Dali mi důvěru a vyslali mě v těchto podmínkách na suchých pneumatikách. Nebylo to jednoduché, bylo to velmi riskantní,“ řekl Magnussen.

„Vyšlo to, měli jsme rychlost a posouvali jsme se. Startoval jsem z boxů a po pár kolech jsem byl třetí a zpátky v závodě. Věděl jsem, že na třetím místě nezůstaneme, ale snažil jsem se na něm vydržet co nejdéle. Přemýšlel jsem, snažil jsem se nepřemýšlet, kde bych se mohl udržet, protože nebyl důvod snažit se udržet čtvrté nebo třetí místo, ztratil bych tím příliš mnoho času,“ dodal.

Podle Magnussena výsledek ukázal sílu letošního monopostu Haas v závodním režimu. „Ukazuje to, jak dobré auto máme v závodě a že tým odvedl úžasnou práci. I když se trochu trápíme v kvalifikaci, jsme silní a můžeme mít dobré závody.

Grosjean doplatil na kontakt s Albonem

Na bezdrážkové pneumatiky přezul na konci zahřívacího kola také Romain Grosjean. I on se po zastávkách soupeřů posunul pořadím, ale nakonec se propadl ještě více než Magnussen a jeho závod poznamenala i kolize s Alexem Albonem.

„Prvních pár kol bylo trochu divokých, ale pak to začalo fungovat. Rychlost byla dobrá, začala se mi ale drolit levá přední pneumatika, to jsme dostatečně nezajistili,“ řekl Grosjean.

„Pak se na mě ale bohužel, a k tomu se musím vrátit, celkem pozdě v první zatáčce rozhodl zaútočit Albon, narazil do mého předního křídla a poškodil ho. Můj vůz pak měl mnohem méně přítlaku. Snažili jsme se, ale už jsme se nedokázali pak udržet na bodech,“ dodal Francouz.