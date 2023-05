Magnussen vyvázl bez penalizace. Do závodu odstartuje ze čtvrtého místa

Magnussenovi pomohl dobrý výkon a červené vlajky ke čtvrtému místu na startu. Po kvalifikaci ale musel před sportovní komisaře.

Lewis Hamilton musel v první části kvalifikace uhýbat Magnussenovi a měl i snad drobný kontakt se zdí. Sportovní komisaři se na incident podívali, ale penalizaci neudělili.

„Nečekaně velký rozdíl rychlostí mezi oběma vozy vedl k tomu, že vůz 44 musel provést úhybný manévr, aby se vyhnul srážce,“ uvedli stewardi v prohlášení.

„Vzhledem k tomu, že ani jeden z vozů nejel rychlé kolo a že vůz 20 měl před sebou další pomalý vůz, nepovažovali jsme jízdu žádného z jezdců za nebezpečnou.“

Magnussenovi také „pomohlo“, že Hamilton nebyl v rychlém kole.

„Vzhledem k tomu, že nebyli v rychlých kolech, nemohlo jít ani o blokování. Proto jsme se za těchto okolností rozhodli nepodniknout žádné další kroky.“

Jezdec Haasu byl po kvalifikaci samozřejmě spokojený. „Je to dobrý pocit,“ řekl. „Je to pro nás důležitý závod. Domácí závod pro tým, o víkendu jsou tu všichni naši velcí sponzoři. Je to závod, o kterém doufáme, že se povede. Měl jsem trochu štěstí, ale nemám z toho špatný pocit.“