Magnussen vysvětlil, proč Verstappena považuje za robota

Dnes již bývalý pilot F1 Kevin Magnussen se rozpovídal o tom, proč je podle něj Max Verstappen jedním z nejlepších pilotů historie.

Dánský pilot, který bude v letošní sezoně hájit barvy automobilky BMW ve vytrvalostních závodech, poukazuje především na to, že Verstappen podle jeho názoru nemá žádné špatné dny a neustále podává své maximální výkony.

„Podle mě se musí blížit statusu nejlepšího jezdce všech dob,“ uvedl Magnussen v rozhovoru pro web RacingNews365.com.

„Když se podíváte na úroveň jeho výkonů, tak jejich vrchol není možná o tolik výš než to, co dokáže například Lewis (Hamilton, pozn. red.). Řekl bych, že tohle svede docela dost lidí...Jenže on tuhle úroveň drží po dobu každého kola, které během závodního víkendu absolvuje,“ poukázal expilot Haasu či McLarenu.

„To je na něm to nejšílenější – že je prostě pořád nahoře a neustále má své dobré dny. To je to, co ho odlišuje od ostatních. Je zkrátka jako robot,“ dodal Magnussen na adresu Verstappena.