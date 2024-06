Magnussen: V Montrealu jsme nedokázali využít příležitosti, které se nám naskytly

Haas v Kanadě žádné body nepřidal. Podle Kevina Magnussena měl přitom šance na to, aby v Montrealu získal lepší výsledek.

Jezdci týmu Haas do letošní Velké ceny Kanady sice startovali až ze 14. (Kevin Magnussen), respektive 17. místa (Nico Hülkenberg), ale i přesto se brzy dostali do první desítky – první jmenovaný to dokonce dotáhl až na čtvrtou příčku.

Vysvětlení, jak se to jezdcům americké stáje povedlo, je prosté – v úvodu kanadského závodu byli jedinými závodníky, kteří na svém voze měli obuty pneumatiky do úplného mokra, které v danou chvíli na deštivé dráze fungovaly lépe než obutí do přechodných podmínek.

Odvážný tah však Haasu nakonec příliš nevyšel. Trať totiž postupně začala osychat, takže se prvotní výhoda postupně vytratila. Jak Magnussen, tak Hülkenberg nakonec museli do boxů a ve výsledku absolvovali o jeden pit stop více než většina startovního pole.

„Nepřišlo mi, že bychom z toho tentokrát vytěžili maximum. I když jsme měli nějaké příležitosti, nezdálo se, že bychom jich využili, takže je to zklamání. Zhodnotíme to a pokusíme se to pochopit,“ nechal se slyšet v cíli nakonec dvanáctý Magnussen.

Body nezískal ani Magnussenův kolega Hülkenberg, jenž se na cestě za jedenáctou příčkou musel vyhýbat i roztočenému Cunodovi.

„Při Cunodových hodinách jsem se snažil zareagovat a nějak se mu vyhnout, muselo to být jen o pár milimetrů. Byl jsem už připravený na náraz,“ přiznal německý závodník.

„Prvních deset kol se mi jelo opravdu dobře, ale pak trať oschla, takže se zase všechno pokazilo, ale s tímto scénářem jsme počítali. Řekl bych, že to byl z naší strany čistý závod, bez chyb, ale měli jsme celkem smůlu při jednom výjezdu safety caru. Mám pocit, že nám něco uniklo,“ podotkl Hülkenberg.