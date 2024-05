Magnussen svou nesportovní taktikou vytváří nebezpečný precedens, tvrdí Piastri

Kevin Magnussen byl vždy typem závodníka, který vyznává velmi agresivní způsob závodění a často byl označován za „bad boye“ (zlého muže) formule 1.

V letošní sezoně svoji pověst dánský jezdec opět potvrzuje, i když trochu jinak než v minulosti. Svými manévry na hraně (a někdy i za ní) pravidel totiž pomohl Nikovi Hülkenbergovi k zisku několika bodů tím, že odrážel ataky soupeřů, čímž vytvořil „polštář“ pro svého kolegu.

Podobným způsobem se Magnussen prezentoval i během uplynulého víkendu v Miami. Konkrétně v sobotním sprintu, kdy s využitím agresivní taktiky vytvářel náskok pro před ním jedoucího Hülkenberga, což Němec využil k získání dvou bodů.

Magnussen si sice za své počínání vysloužil penalizace v podobě 35 trestných sekund, ale po závodě bez okolků přiznal, že si potrestání zasloužil a že zkrátka pouze pracoval pro tým.

Přístup závodníka Haasu nicméně zkritizoval Oscar Piastri, podle kterého Magnussen vědomým porušováním pravidel vytváří nebezpečný precedens.

„Slyšel jsem jeho komentáře, kdy říkal, že si všechny tresty, které dostal, zaslouží. Myslím, že tohle není správná cesta. Není to příliš dobrý precedens pro všechny,“ uvedl Piastri, kterého cituje web F1i.com.

„Dostávat tresty a říkat: 'No, bylo to tak trochu 50 na 50' je jedna věc, ale dostávat tolik trestů a říkat: 'Jo, zasloužím si je všechny', vytváří něco, co by mělo být přísněji hlídáno,“ sdílel svůj názor Australan s tím, že by vhodnějším trestem bylo, pokud by závodník za podobný přestupek dostal jako trest průjezd boxy.

„Dost jsme s komisaři a s FIA diskutovali o tom, co se stane, když vyjedete mimo trať a získáte výhodu. Myslím, že existují určité scénáře, kdy je vrácení pozice velmi obtížné. Řekl bych ale, že by se všechny problémy vyřešily tím, kdyby FIA řekla, že jezdec musí vrátit pozici (kterou získal nedovoleným způsobem, pozn. red.), jinak že dostane průjezd boxy. Pak by to takového jezdce odstranilo z cesty,“ dodal pilot McLarenu.