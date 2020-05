Magnussen se připravuje na novou sezónu na motokárách

Magnussen využil možnosti jezdit na dánských motokárových tratích a na restart sezóny se připravuje tímto způsobem.

„Jsem šťastný, že se nyní můžeme dostat na motokárovou dráhu, což hodně pomáhá,“ řekl Magnussen pro Sky Sports F1.

„Miluji motokáry a jízda na motokárách je stejně zábavná jako jízda ve formuli 1. Chybí vám konkurence a není to úplně stejné, ale přinejmenším vás to dostane do závodního myšlení.“

„Je to také velmi fyzicky náročné. Připadá mi, že motokáry jsou nejlepším druhem tréninku. Po jízdě na motokáře se cítím unavenější a vyčerpanější než po nejtěžším tréninku.“

„Je to velmi dobré. Tam, odkud pocházím, nejsem schopen v zimě jezdit na motokárách kvůli sněhu, takže okruhy jsou zavřené. Nyní se ale blížíme k létu a okruhy se otevírají. Je to nová situace.“

Jezdci se podle současného plánu vrátí za volant vozů formule 1 po čtyřech měsících a celkem sedm měsíců uplyne od posledního závodu. Magnussen si však nemyslí, že to bude velký problém. Sám má podobnou zkušenost. Po roce u McLarenu rok nezávodil.

„V roce 2015 jsem měl celou sezónu mimo závodní auto,“ vzpomíná Magnussen. Když se prý ale v roce 2016 v testech posadil za volant vozu, měl stejný pocit jako po normální zimní přestávce a rychle si zvykl.

Foto: Getty Images / Mark Thompson