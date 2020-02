Magnussen se intenzivně připravuje na novou sezónu

Ačkoliv letošní sezóna nepřinese výraznou změnu technických pravidel, týmy se při vývoji snaží udělat své vozy co nejrychlejší a piloti na to tak musí být připraveni.

„Vím, že vozy jsou rychlejší a rychlejší. A to klade na nás piloty větší nároky,“ řekl Magnussen v dánské talk show. „Vyžaduje si to hodně tréninku. Když začne sezóna, je těžké udržet si svalovou hmotu, protože hodně cestujeme. Proto se snažím nabrat tolik svalů, abych si pak mohl dovolit znovu nějaké ztratit.“

27letý pilot týmu Haas přiznal, že si po sezóně dopřál volnější režim a nyní se již plně soustředí na přípravy na novou sezónu.

„Hned po sezóně jsem si dal od všeho pauzu. Nabral jsem dech a vůbec jsem nic nedělal, abych dobil baterie,“ řekl pro dánskou tiskovou agenturu Ritzau.

„Brzy jsem ale znovu začal trénovat. Našel jsem rovnováhu mezi odpočinkem, trávením času s přáteli a rodinou a tvrdým tréninkem. Cítím se být připraven.“

Haas má za sebou těžkou sezónu, ve které se tým potýkal s problémy na svém voze VF-19. Americký tým proto obsadil až deváté místo v Poháru konstruktérů, Magnussen skončil v hodnocení jezdců šestnáctý.

Dán také přiznal, že kvůli problémům týmu se snažil více věnovat technické stránce své práce.

„Získal jsem nějaké technické znalosti, protože se velmi zaměřujeme na technickou část. Když se na to tak zaměřujete a tolik se o tom mluví, hodně se při tom naučíte.“

Mým snem je vyhrát F1, Le Mans a Daytonu

V rozhovoru pro dánské noviny BT Magnussen mluvil o tom, čeho by chtěl dosáhnout.

„Jsem ve formuli 1, protože mým snem je být mistrem světa. Ne se dostat do nejlepší desítky. Nedokážu si představit, že svá nejlepší léta strávím bojováním o sedmé místo. Až za 12 nebo 15 let skončím a mým nejlepším umístěním bude druhé místo, nebudu schopen na to být patřičně hrdý,“ řekl.

„Je to těžký proces. Když ale dokážu dlouhodobě dosahovat dobrých výsledků, tak se snad dostanu do jednoho z velkých týmů. Musím jezdit vyrovnaně, dokud nebudu moci otevřít ty dveře.“

Prvním krokem k možnému postupu do většího týmu je však dokázat, že je pilot schopen porážet svého týmového kolegu. To se Magnussenovi vloni podařilo, když v celkovém hodnocení porazil Romaina Grosjeana.

„Lhal bych, kdybych řekl, že to není pravda. Když nedokážu porazit ani Romaina, pak se po mně velké týmy ani nebudou poohlížet, ne?“

Kromě formule 1 by chtěl Magnussen v budoucnu triumfovat také ve vytrvalostních závodech, kde v současnosti závodí Kevinův otec a bývalý pilot F1 Jan. „Přijde čas, kdy přestanu věřit, že se mohu stát mistrem světa, zatím to tak ale není. Sním také o vítězství v Le Mans a Daytoně. Sen formule 1 je ale zatím stále jasnější.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson