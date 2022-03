Magnussen popsal svůj návrat do F1

Kevin Magnussen řekl, že mohl zůstat ve F1 s jiným týmem, ale došlo by k chaosu v oblasti sponzorů. Dánský pilot přešel do WEC a IMSA.

Jenomže Rusko zaútočilo na Ukrajinu, Mazepin se poroučel pryč a Haas musel řešit, koho posadí do vozu.

„Došla mi motivace jezdit vzadu,“ řekl Magnussen pro Autosport. „Dělal jsem to jen dva roky, protože předtím jsem jezdil ve středu pole a to mě opravdu bavilo. Ale ty dva roky byly z hlediska motivace těžké.“

„Pak jsem šel pryč, jezdil jiné závody a získal pódia, pole position a vítězství, a to byla opravdu zábava.“

„Užíval jsem si to a pak mi zavolal Gunther a všechno mi to pokazil! Vnitřně jsem cítil, že do toho chci jít. Nevěděl jsem, že mi to tolik chybí, ale když se mi naskytla příležitost, řekl jsem si ‚jo‘.“

„Gunther mi zavolal asi před týdnem a já se zrovna chystal odjet s rodinou na dovolenou do USA před Sebringem. Rozhodl jsem se jet, protože jsem si říkal ‚uvidíme, jestli to vyjde nebo ne‘. Pak jsem přijel do Miami a Gunther mi zavolal zpátky a řekl ‚pojďme do toho‘, a tak jsem se vrátil.“

„Samozřejmě bylo potřeba vyřešit spoustu věcí. Měl jsem smlouvu s Peugeotem a vlastně i s Ganassim, s nimiž jsem měl příští víkend závodit ve dvanáctihodinovce v Sebringu. Ale byl super hodný, že mě z té smlouvy uvolnil.“

Magnussen uvedl, že jeho podmínkou nebyla víceletá smlouva, ale když už ji dostal, je to samozřejmě lepší.

„Neřekl jsem si, že to tak musí být, ale byl jsem rád, že to tak je, protože by nemělo smysl se vracet na jeden rok.“