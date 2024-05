Magnussen: Pérez mě zavřel. Hülkenberg považuje kolizi v prvním kole za závodní incident

V těsném souboji v prvním kole na městském okruhu si ve stoupání ke kasínu nenechali prostor Sergio Pérez z Red Bullu s Kevinem Magnussenem. Na jejich kolizi doplatil ještě druhý pilot Haasu Nico Hülkenberg, pro kterého závod také skončil.

Sportovní komisaři ještě v průběhu přerušení závodu, které přišlo kvůli velkému množství úlomků na trati a nutnosti opravit bariéru, rozhodli, že šlo o závodní incident a nebudou trestat ani jednoho z pilotů.

Zejména pro Magnussena je to velká úleva, jelikož Dán je pouze dva body od zákazu startu v závodě.

„Z mého pohledu jsem měl už podstatnou část předku vozu na úrovni Pérezovy zadní části auta a když zatočil, natlačil mě do zdi a došlo ke kontaktu,“ řekl Magnussen.

„Věřil jsem, že mi nechá prostor. Není to zatáčka, do které byste brzdili, je to spíše zalomená rovinka, takže musíte nechat místo, jinak nemá další pilot jinou šanci. Z mého pohledu mě zavřel.“

Hülkenberg: Byl to závodní incident

Jeho týmový kolega z Haasu Nico Hülkenberg sledoval incident z první řady, než se do něj nedobrovolně sám zapojil.

„Byl to typický závodní incident v prvním kole. Dva jezdci, kteří nechtějí uhnout, si nenechali dostatek místa na trati, jakou je Monako, a já jsem tam byl nešťastnou obětí,“ řekl Hülkenberg.

Pérez je překvapen, že Magnussen nedostal trest

Sergio Pérez za viníka kolize naopak jednoznačně označuje Magnussena, který měl lépe číst situaci a ze souboje se stáhnout.

„Když se podíváte na záběr z mého vozu, vidíte Kevinův vůz vedle mě a můžete vidět, jak se zeď přibližuje. Byla pro něj jediná cesta, jak z toho ven, buď kontakt s mým autem nebo s bariérou,“ řekl Pérez.

„V určité chvíli tam zkrátka nebylo místo pro oba vozy, musel si to uvědomit. Jsem velmi překvapen (že incident nebyl vyšetřován), kvůli množství poškození a tomu, jak nebezpečné to bylo. Jsem opravdu překvapen.

„Musíte se stáhnout ve chvíli, kdy vidíte, že se blíží zeď. Stalo se mi to už mockrát, kdy nastane okamžik, kdy musíte zvolnit. Nemyslím si, že (Magnussen) úplně přemýšlí nad následky. Občas se ocitnete v pozici, kdy se musíte rychle rozhodnout: 'dobře, je jen jediná cesta, jak z toho ven a dojde ke kontaktu, takže se raději stáhnu', ale on jde radši do kontaktu,“ dodává Mexičan.