Magnussen: Od závodu v Bahrajnu vládla v týmu panika

Americký tým Haas od svého vstupu do formule 1 v roce 2016 dosáhl letos nejhoršího výsledku v Poháru konstruktérů, když získal pouze 28 bodů a obsadil předposlední místo.

Tým se potýkal zejména s aerodynamikou a problémy vozu s přizpůsobením se pneumatikám Pirelli.

„Učíte se za každé situace, obzvlášť když je to obtížné, tak se naučíte různé věci. Musíte ke svým problémům přistupovat jiným způsobem, to vám podle mě dá sílu a zkušenosti, které byste nemuseli nutně získat, kdybyste jen kroužili a řídili skvělé auto. V mnoha ohledech to proto bylo pozitivní, jak pro mě jako jezdce, tak pro tým,“ řekl Magnussen.

Už ve druhém závodě sezóny v Bahrajnu přitom podle Magnussena bylo jasné, že letošní model týmu Haas má zásadní problém.

„V Bahrajnu bylo jasné, že máme problém, což bylo opravdu zvláštní, protože v zimních testech a prvním závodě byl vůz opravdu dobrý. Dokonce i v Bahrajnu jsme v kvalifikaci skončili šestí nebo tak nějak, někde vysoko. V závodě se to pak kompletně rozpadlo. Od té chvíle vládla v týmu panika. Nemohli jsme se soustředit a najít skutečnou příčinu problému,“ popisuje Magnussen.

„Hodně jsme se dívali na pneumatiky a dávali jsme jim za vinu naše problémy, ve skutečnosti to však, myslím, bylo mnohem jednodušší, šlo jen o problémy v aerodynamice. Nestabilní aero a celá platforma nebyla dostatečně silná a stabilní. Je to velmi frustrující problém, protože jsme byli schopni se dobře kvalifikovat, ale v závodě jsme neměli žádnou silnou stránku,“ lituje Dán.

„Na druhou stranu jsme velmi mladý tým, je to teprve náš čtvrtý rok. Vloni jsme získali páté místo v Poháru konstruktérů. Myslím, že je to působivé. Nemyslím, že by toho mnoho týmů dosáhlo ve svém třetím roce.“

Foto: Getty Images / Charles Coates