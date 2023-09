Magnussen: Nikdy jsem o bod nebojoval tak tvrdě, jako v Singapuru

Kevin Magnussen se podle svých slov hodně nadřel, aby vybojoval bod v Singapuru.

Kevin Magnussen během předchozího víkendu v Singapuru díky zisku desátého místa ukončil své dlouhé čekání na bod, které trvalo od květnové GP Miami.

I když mu ke kýžené pozici pomohla až havárie George Russella v posledním kole, byl se svým výsledkem hodně spokojen.

„Velmi mě to potěšilo,“ uvedl Magnussen podle Autosportu k tomu, že se v samotném závěru závodu v Singapuru posunul do bodované desítky.

„Byl to tvrdý boj. Myslím, že jsem dosud tak tvrdě o bod nebojoval. Opravdu jsem ho chtěl, po dobré kvalifikaci by bylo velkým zklamáním nezískat nic,“ přiznal dánský pilot, který v singapurské kvalifikaci skončil šestý.

„V jednu chvíli to vypadalo špatně. Jakmile jsem ve druhé zatáčce vyjel mimo trať, myslel jsem, že je konec. Moje pneumatiky byly zcela vyřízené, takže jsme zajeli do boxů pro měkké a ty fungovali opravdu dobře,“ popsal Magnussen.

Na otázku, zda mu dodal návrat do bodované desítky sebevědomí, jezdec Haasu odpověděl:

„Myslím, že to není o sebevědomí. Je to prostě o tom, že tvrdě pracuji. Pak je moc hezké, když se to vyplatí. Trénuji v posilovně a tentokrát jsem se v autě nadřel. Koneckonců jsme závodníci, chceme se ukázat a něco z toho vytěžit.“